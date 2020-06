Leonine macht gemeinsame Sache mit Mediawan

© Leonine

Leonine soll in die gerade entstehende, pan-europäische Mediawan Alliance eingebunden werden. Dafür soll die Mediawan Alliance einen Minderheitsanteil an Leonine übernehmen, Fred Kogel zum stellvertretenden CEO des Unternehmens werden.



22.06.2020 - 10:57 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2020 - 10:57 Uhr

Nachdem mit Leonine im vergangenen Jahr mit dem Kapital von KKR ein großer Player auf dem deutschen Produktions- und Distributionsmarkt geschaffen wurde, folgt nun schon der nächste Schritt: Die Einbindung in die Mediawan Alliance, die zu einem führenden pan-europäischen Unternehmen im Bereich Produktion und Distribution werden soll. KKR bleibt auch weiterhin Hauptinvestor von Leonine, einen Minderheitsanteil soll aber die Mediawan Alliance übernehmen. Fred Kogel soll auch weiterhin Leonine führen, zugleich aber auch zum stellvertretenden CEO der Mediawan Alliance werden.

Hinter der Mediawan Alliance stehen Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel and Matthieu Pigasse, die 2015 in Frankreich die Produktions- und Distributionsfirma Mediawan gegründet haben. Nun wollen sie über die unter anderem durch KKR und MACSF finanzierte Mediawan Alliance die Mehrheit an Mediawan übernehmen. Das ist Voraussetzung dafür, dass auch der Deal mit Leonine zustande kommt. Die Mediawan Alliance will überdies auch die Lagardére Studios übernehmen und eine Mehrheit an der spanischen Produktionsfirma Good Mood.

Fred Kogel: "Die Vision, ein pan-europäisches Filmstudio zu schaffen, das die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes, also Produktion, Distribution und Licensing, in den europäischen Schlüsselländern abdeckt, hat uns bereits seit der Gründung von Leonine inspiriert. Ich freue mich, als stellvertretender CEO in die Mediawan Alliance einzutreten und die vielversprechenden Möglichkeiten im Hinblick auf zukünftige Kooperationen und Koproduktionen zwischen Mediawan und Leonine gemeinsam mit meinem Leonine-Team auszuloten. Für alle Leonine-Unternehmen ist dies, ein Jahr nach Gründung, ein weiterer großer Schritt nach vorne, um unsere Partner und Kunden in Deutschland noch besser mit Premium-Inhalten bedienen zu können und um allen kreativen Talenten weitere Möglichkeiten – auch über die Grenzen Deutschlands hinaus - zu eröffnen."

Philipp Freise, Partner und Co-Leiter Private Equity EMEA bei KKR: "In nur einem Jahr hat sich Leonine zu einem der attraktivsten Content-Häuser in Europa entwickelt – und diese Reise ist noch nicht zu Ende. Deshalb freuen wir uns darauf, als Mehrheitseigentümer von Leonine den weiteren Weg gemeinsam mit Fred Kogel und seinem Team auch in Zukunft eng und partnerschaftlich zu begleiten."

