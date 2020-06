Red Arrow sublizenziert Joyn-Serie "Dignity" an HBO Nordic

© Storyhouse

Das Drama über die Colonia Dignidad im Herzen Chiles war Joyns erstes Serien-Koproduktion, die auf den Markt gekommen ist. Nun hat Red Arrow Studios International Ausstrahlungsrechte an HBO Nordic sublizenziert.



22.06.2020 - 11:07 Uhr von Kevin Hennings 22.06.2020 - 11:07 Uhr

Red Arrow Studios International hat mit HBO Nordic einen Deal über die Ausstrahlungsrechte der Thriller-Serie "Dignity" ausgehandelt. Die acht Episoden lange Produktion wird durch die Sublizenzierung auch in Spanien, Portugal, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Tschechien, Polen und Ungarn zu sehen sein. Der Vertrag umfasst die Rechte an Pay-TV und SvoD-Ausspielung.

Hierzulande war "Dignity", ein Drama über die deutsche Sekte Colonia Dignidad, das erste Serien-Original, das von Joyn auf den Markt gebracht wurde. In Chile wird die Koproduktion von Invercine & Wood und Story House bei Mega ausgestrahlt.

"'Dignity' hat sich in Deutschland bei Zuschauern und Kritikern als großer Erfolg erwiesen", sagt Tim Gerhartz, SVP, international Vermarktung Red Arrow Studios International. "Die Tatsache, dass die Erzählung auf wahren Begebenheiten basiert, verleiht dieser wunderschön gemachten Serie zusätzliche Tiefe und Authentizität. Wir freuen uns, dass HBO Nordic nun mit an Bord ist, um diese außergewöhnliche Serie den Zuschauern in ganz Europa zur Verfügung zu stellen."





Die Handlung basiert auf der wahren Geschichte der deutschen Sekte "Colonia Dignidad" in Chile. Deren Führer Paul Schäfer beging unter Pinochets Diktatur in Chile grausame Menschenrechtsverletzungen. In der Serie soll der junge Staatsanwalt Leo Ramirez Schäfer ins Gefängnis bringen - und er hat eigentlich eine besondere Motivation: Auch sein Bruder soll vor Jahren durch die Sekte getötet worden sein. Doch dann kommen Details zu Leos Vorgeschichte mit Schäfer ans Licht: Der Sektenführer soll Leos Jura-Studium in Deutschland bezahlt und damit sein Schweigen erkauft haben. Ist der aufstrebende Staatsanwalt mit dieser Vergangenheit also überhaupt noch der Richtige für den Fall?

Teilen