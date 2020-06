Deutscher Synchronpreis 2020: Nominierungen stehen fest

© Synchronverband - Die Gilde

Auch der diesjährige Synchronpreis leidet unter den Corona-Restriktionen und darf die Verleihung, die für Ende Juni angedacht ist, lediglich online abhalten. Nun wurden die Nominierungen in den sechs Kategorien bekannt gegeben.



22.06.2020

Die Verleihung des Deutschen Synchronpreis 2020 durch den Synchronverband e.V. – Die Gilde wird am kommenden Sonntag, dem 28. Juni online auf YouTube zu sehen sein. Einmal mehr konnte die Entertainerin Gayle Tuffts als Moderatorin gewonnen werden, die die Veranstaltung in der Berliner Bar "Jeder Vernunft" abhalten wird. Musikalische Begleitung steuert der Pianist Marian Lux bei. Bevor am kommenden Wochenende die Entscheidungen fallen, wurden nundie insgesamt 18 Nominierten in den Kategorien "Film" und "Serie" präsentiert.

In einem Online-Voting wurden dem Synchronverband, dem Bundesverband Synchronregie und Dialogbuch sowie den Mitarbeitern der dem Verband angeschlossenen Firmen insgesamt 67 Produktionen eingereicht. Die endgültige Entscheidung wird der diesjährige Juryvorsitzende und Filmemacher Knut Elstermann erläutern.





Nominiert in der Kategorie Film sind:



Beste Komödie:

Green Book – Neue Tonfilm München GmbH (Entertainment One)

– Neue Tonfilm München GmbH (Entertainment One) Once Upon A Time in Hollywood – Berliner Synchron GmbH (Sony Pictures)

– Berliner Synchron GmbH (Sony Pictures) Knives Out – Mord ist Familiensache – Scalamedia GmbH (Universum Film) Bestes Drama:

Bohemian Rhapsody – Interopa Film GmbH (20th Century Fox)

– Interopa Film GmbH (20th Century Fox) Joker – Interopa Film GmbH (Warner Bros.)

– Interopa Film GmbH (Warner Bros.) Ben Is Back – Splendid Synchron GmbH (Tobis Film GmbH)

Bester Animationsfim:

Der König der Löwen – FFS Synchron GmbH (The Walt Disney Company)

– FFS Synchron GmbH (The Walt Disney Company) Die Eiskönigin - FFS Synchron GmbH (The Walt Disney Company)

- FFS Synchron GmbH (The Walt Disney Company) Elliot – The Littlest Reindeer – Splendid Synchron GmbH (Splendid Film GmbH) Nominiert in der Kategorie Serie sind:



Beste Comedyserie:

Modern Family – Arena Synchron GmbH (20th Century Fox)

– Arena Synchron GmbH (20th Century Fox) The Marvelous Mrs. Maisel – Scalamedia GmbH (Amazon Digital Germany GmbH)

– Scalamedia GmbH (Amazon Digital Germany GmbH) Pure – Neue Tonfilm München GmbH (BBC Deutschland/ZDF Neo) Beste Dramaserie:

Star Trek: Picard – Arena Synchron GmbH (CBS Studios)

– Arena Synchron GmbH (CBS Studios) Chernobyl - Scalamedia GmbH (Sky Deutschland GmbH)

- Scalamedia GmbH (Sky Deutschland GmbH) The Boys - Arena Synchron GmbH (Amazon Digital Germany GmbH) Beste Animationsserie:

Die Simpsons - Arena Synchron GmbH (ProSiebenSat 1 Media SE)

- Arena Synchron GmbH (ProSiebenSat 1 Media SE) Family Guy - Arena Synchron GmbH (ProSiebenSat 1 Media SE)

- Arena Synchron GmbH (ProSiebenSat 1 Media SE) The Epic Tales of Captain Underpants - Interopa Film GmbH (Dreamworks Animation SKD, Inc.)

