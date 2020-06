Sat.1 und ProSieben suchen "Leuchtturm-Ideen"

© ProSiebenSat.1

Bereits zum sechsten Mal starten ProSiebenSat.1 und der Verband Deutscher Drehbuchautoren ihr gemeinsames Exposé-Programm. Diesmal wird nach Stoffen für "besondere Event-Formate" für Sat.1 und ProSieben gesucht.



23.06.2020 - 11:21 Uhr von Uwe Mantel 23.06.2020 - 11:21 Uhr

Auch im Jahr der Corona-Krise führen ProSiebenSat.1 TV Deutschland und der Verband Deutscher Drehbuchautoren VDD ihr gemeinsames Exposé-Programm fort. In der mittlerweile sechsten Ausschreibungsrunde werden diesmal Ideen für Eventmovies oder Eventserien, die der Primetime von Sat.1 und ProSieben "neue Erzähl-Impulse" geben, gesucht.

Ausdrücklich nicht gewünscht sind: Movies ohne Event-Charakter, Arthouse-Projekte und Serien mit mehr als sechs Folgen sowie historische Projekte, welche vor dem 19. Jahrhundert spielen. Teilnehmen kann jeder, der schon erste professionelle Erfahrungen als Drehbuchautorin bzw. -autor hat. Bis zum 23. August können die auf maximal ein bis zwei Seiten ausformulierten Ideen an exposefoerderung@drehbuchautoren.de geschickt werden.

Die Ideen werden dann von einer vierköpfigen Jury gesichtet, bis zu zehn werden ausgewählt und zur Weiterentwicklung empfohlen. Die Entscheidungen sollen im September bekannt gegeben werden. Die prämierten Autorinnen und Autoren erhalten wie auch in den letzten Jahren jeweils 7.500 Euro in zwei Raten für die Erstellung ihres Exposés. ProSiebenSat.1 TV Deutschland behält sich das Erstanbietungsrecht an den im Rahmen der Prämierung ausgearbeiteten Stoffen vor. Kommt es zu keinem Vertrag, können die Autoren ihre entwickelten Stoffideen frei auf dem Markt anbieten.

Dr. Stefan Gärtner, SVP Koproduktion & Filmpolitik der ProSiebenSat.1 TV Deutschland, Geschäftsführer SevenPictures Film GmbH: "Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit den Gewinnern und Gewinnerinnen und sind gespannt auf ihre Event-Ideen." VDD-Vorstandsmitglied Uwe Petzold und Geschäftsführer Jan Herchenröder: "Es ist ein positives Zeichen, dass trotz der aktuellen Corona-Krise mit ihren vielfältigen Herausforderungen für die TV-Branche und auch für Autorinnen und Autoren der Exposé-Fördertopf ausgeschrieben werden kann. Gerade in dieser Zeit bewährt sich der für Autorinnen und Autoren fair gestaltete Rahmen der Ausschreibung, der für die Entwicklung von Ideen in jedem Fall eine garantierte und faire Honorierung vorsieht."

