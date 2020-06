Fox zeigt im September "Mrs. America" mit Cate Blanchett

© Fox

In wenigen Wochen wird Fox die neue Dramaserie "Mrs. America" präsentieren. Die Geschichte um die Antifeministin Phyllis Schlafly dreht sich um den Gleichstellungs-Zusatz der US-Verfassung in den 1970er-Jahren.



23.06.2020 - 11:36 Uhr von Kevin Hennings 23.06.2020 - 11:36 Uhr

Ab Dienstag, dem 1. September wird die Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett in die Rolle der Antifeministin Phyllis Schlafly schlüpfen. Der Fox Channel wird die neue Dramaserie "Mrs. America" im wöchentlichen Rhythmus um 21 Uhr ausstrahlen. Die Miniserie basiert auf einer wahren Begebenheit und erzählt von dem Gleichstellungs-Zusatz der US-Verfassung in den 1970er-Jahren. Alle neun Episoden können wahlweise im englischen Original oder in der deutschen Synchronfassung geschaut werden. Im Anschluss stehen diese wie gewohnt auch über Sky Go, Sky on Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie bei Vodafone Select und GigaTV zur Verfügung.

Darum geht es in der Serie: Anfang der 1970er Jahre einigen sich in den USA Republikaner und Demokraten auf die Zustimmung zum sogenannten "Equal Rights Amendment" (ERA), einem Verfassungszusatz, mit dem die rechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen festgeschrieben werden soll. Als erbittertste Gegnerin des Gesetzesvorhabens erweist sich die konservative Publizistin und Aktivistin Phyllis Schlafly (Cate Blanchett). Auf der anderen Seite des politischen Spektrums stehen eine Reihe prominenter Feministinnen, die sich vehement für das ERA und damit eine Stärkung der Rolle der Frau in der amerikanischen Gesellschaft einsetzen. Vor diesem historischen Hintergrund widmet sich die Serie bis heute brisanten Fragen zu den Themen Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe und sexuelle Belästigung. Dabei sind die zum größten Teil an realen Personen orientierten Figuren in "Mrs. America" nicht etwa bloße Stichwortgeber ihrer jeweiligen politischen Agenda, sondern glaubhafte Menschen voller Stärken und Schwächen.

Neben Blanchett werden außerdem Rose Byrne, Tracey Ullman, Uzo Aduba, Margo Martindale, Elizabeth Banks und Sarah Paulson im Cast vertreten sein. In den kleineren Rollen treten Seriengesichter wie James Marsden ("Dead to Me"), John Slattery ("Mad Men") und Adam Brody ("O.C., California) auf. Als Executive Producers sind die Emmy Award-Preisträgerin Dahvi Waller ("Mad Men") und Oscar-Nominee Stacey Sher ("Django Unchained") an Bord.

