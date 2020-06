Tanzserie "Crews & Gangs" wird auch bei Joyn laufen

© Joyn

Die Berliner Produktionsfirma Ninety-Minute Film hat die Pay-TV-Rechte von "Crews & Gangs" hierzulande an Joyn verkauft. Die Free-TV-Premiere wird nach wie vor bei RTLzwei stattfinden.



23.06.2020 - 14:13 Uhr von Kevin Hennings 23.06.2020 - 14:13 Uhr

Die in Berlin entstandene Tanzserie "Crews & Gangs" hat eine Pay-TV-Heimat gefunden. Nachdem bereits seit vergangenem Jahr klar ist, dass die Produktion aus dem Hause Ninety-Minute Film im Free-TV bei RTLzwei zu sehen sein wird, wandert die von Neco Celik inszenierte Erzählung nun auch ins Portfolio von Joyn Plus+. Wann genau die Ausstrahlung beginnt, ist derzeit aber noch unklar.

Im Mittelpunkt der fünfteiligen Tanzserie stehen zwei verfeindete Streetgangs im heutigen Berlin, die um Gunst und Präsenz im Kiez kämpfen und ihre Konflikte über atemberaubende Tanzeinlagen austragen. Um die tänzerische Kraft herum webt sich die generationenübergreifende Fehde zwischen den 'Ghetto Kings' und den 'Dusty Steps'. Die Geschichte spinnt ein Geflecht aus Intrigen, Kontrollverlust und Rache – entlang der Liebesgeschichte zweier junger Menschen. In den Hauptrollen sind Darja Sajfutinova als Anicia, Can Vehbi Yesil als Kian und Majid Kessab als Tay zu sehen. In den Nebenrollen sind Jasmin Shakeri, Natalia Avelon, Taies Farzan, Afina Feodossiadi, Ufuk Bozkurt, Cem Erzincan und Roman Knižka vertreten. Das Drehbuch hat Erhan Emre neben Neco Celik mitverfasst, hinter der Kamera stand Max Penzl.

Joyn hat am Dienstag zudem bekanntgegeben, welche Neustarts man im Juli noch ins Portfolio aufnehmen wird. So wird die erste Staffel von "The Collapse", eine Serie, in der die wichtigsten Ressourcen der Welt aufgebraucht sind, ab dem 16. Juli frei zugänglich zur Verfügung gestellt. "They Were Ten", eine zeitgenössische Adaption Agatha Christie Werkes, startet ebenfalls an diesem Tag, jedoch bei Joyn Plus+. Bereits eine Woche vorher, am 9. Juli, stehen alle Staffeln von "The Good Wife" und die ersten drei Staffeln von "The Good Fight" im Premium-Bereich zum Streaming bereit. Die komplette Serie "Under The Dome" stößt am 23. Juli dazu, die erste Staffel der Mystery-Serie "Nancy Drew" am 30. Juli.

Teilen