"Sketch-History"-Team arbeitet an einem Kinofilm

Die Film- und Medienstiftung NRW hat in der neuesten Förderrunde insgesamt 5,8 Millionen Euro vergeben, darunter an den Film "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt", hinter dem Teile des Teams von "Sketch History" stecken.



24.06.2020 - 11:00 Uhr von Uwe Mantel 24.06.2020 - 11:00 Uhr

Nach 30 Folgen in vier Jahren machte das ZDF im Herbst vergangenen Jahres Schluss mit "Sketch History" - etwas überraschend, schließlich waren nicht nur die Kritiken hervorragend, drei Mal in Folge gab's den Deutschen Comedypreis - und auch die Quoten lagen insbesondere beim jüngeren Publikum auf einem sehr guten Niveau. Ganz so auserzählt wie das ZDF hielten die Macher die Menschheitsgeschichte allerdings wohl noch nicht. Jedenfalls wird nun an einem Kinofilm mit dem Titel "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" gearbeitet, wie aus einer Mitteilung der Film- und Medienstiftung NRW hervorgeht, die 700.000 Euro Förderung bereitstellt.

Angekündigt wird ein "parodistischer Abriss der Menschheitsgeschichte". Erik Haffner wird den Film nicht nur inszenieren, sondern verfasste auch das Buch gemeinsam mit den Kölner Comedy-Autoren Chris Geletneky, Claudius Pläging und Roland Slawik. Auch Teile des "Sketch History"-Casts sind mit dabei. Als Schauspieler werden in der Mitteilung Christoph Maria Herbst, Milan Peschel, Carolin Kebekus, Bastian Pastewka, Christian Tramitz, Carsten Strauch, Hannes Jaennicke, Heino Ferch und Matthias Matschke genannt. Produktionsfirma ist Pantaleon Films.

Förderung gibt's unter anderem auch für den geplanten TV-Zweiteiler "Das weiße Haus am Rhein". Zeitsprung Pictures erhält 700.000 Euro Förderung, um frei nach der Historie des Rheinhotels Dreesen in Bad Godesberg Die Geschichte der Jahre 1918 bis 1937 zu erzählen. Hotelbesitzer-Sohn Emil kehrt aus dem ersten Weltkrieg zurück, um den Traum einer besseren Welt an einem "magischen Ort" wahr werden zu lassen. Aber das Rheinhotel zieht auch die Mächtigen an. "Das Drama eines Lebens, in einer mythischen Landschaft, Auge in Auge mit dem Personal der ganz großen Geschichte", so die Beschreibung. Regie führt Thorsten M. Schmidt nach dem Buch von Dirk Kämper. 150.000 Euro erhält unterdessen Fruitmarket, um die vierteilige Doku-Serie "Capital B" über die Entwicklung Berlins seit dem Mauerfall zu erzählen. Florian Opitz und David Bernet sind Regisseure und Autoren.

Daneben erhält auch eine ganze Reihe weiterer Projekte eine Förderung aus NRW, insgesamt handelt es sich um 5,76 Millionen Euro. Dazu gehört etwa auch "Die Rettung der uns bekannten Welt" von Lo Malinke und Til Schweiger oder der an Friedrich Schillers Ballade "Die Bürgschaft" angelehnte Film "Aus dem Leben der Echsen". Alle Projekte führt die Filmstiftung auf ihrer Website auf.

