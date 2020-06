"Babylon Berlin" kehrt auf "Tatort"-Sendeplatz zurück

© Frédéric Batier/X Filme/ARD Degeto/Sky/WDR/Beta Film

Im Oktober zeigt Das Erste die dritte Staffel von "Babylon Berlin" im Free-TV. Und wie zum Serienstart zwei Jahre zuvor, legt man zunächst auf dem "Tatort"-Sendeplatz los. Auch danach setzt man auf eine Event-Programmierung.



24.06.2020

Nachdem Anfang des Jahres schon Sky die dritte Staffel von "Babylon Berlin" gezeigt hat, wird im Oktober Das Erste mit der Free-TV-Premiere der neuen Folgen nachziehen. Und erneut bereitet man seinem Serien-Aushängeschild die größtmögliche Bühne und räumt für den Staffel-Auftakt den "Tatort"-Sendeplatz frei. Am Sonntag, 11. Oktober wird man ab 20:15 Uhr drei Folgen am Stück zeigen und im Anschluss auch noch eine begleitende Dokumentation dranhängen.

Schon zum Auftakt der ersten Staffel hatte Das Erste zwei Jahre zuvor die gleiche Strategie gewählt - und auf dem herausgehobenen Sendeplatz fast acht Millionen Zuschauer erreicht. Das dürfte erneut für einen starken Start sorgen - dass ein ähnlich herausragender Erfolg wie 2018 erneut gelingt, ist aber eher unwahrscheinlich - schließlich hatten sich zumindest die Reichweiten der linearen Ausstrahlung im Lauf der damals am Stück gezeigten zwei Staffeln im Lauf der Zeit auf rund 3,7 Millionen Zuschauer mehr als halbiert. Damals hatte Das Erste auf eine wöchentliche Ausstrahlung in Doppelfolgen gesetzt, diesmal zieht man die ganze Staffel in deutlich strafferer Form durch. So werden die weiteren Folgen jeweils am Mittwoch und Donnerstagabend gezeigt, jeweils auch in Doppelprogrammierung, am ersten Mittwoch sogar als Dreierpack.

Die Regisseure und Autoren Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer haben auch die zwölf neuen Episoden geschrieben und inszeniert. Die Staffel basiert auf dem Volker Kutscher-Roman "Der stumme Tod", dem zweiten Fall der Bestseller-Reihe um Kommissar Gereon Rath. In den Hauptrollen kehren Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter auf die Bildschirme zurück. Neben ihnen sind auch Benno Fürmann, Lars Eidinger, Mišel Matičević, Hannah Herzsprung, Leonie Benesch, Christian Friedel, Thomas Thieme, Udo Samel, Fritzi Haberlandt, Karl Markovics, Jeanette Hain, Jördis Triebel und Godehard Giese wieder mit von der Partie. Zudem gibt es einige Neuzugänge im Darsteller-Ensemble: Ronald Zehrfeld, Meret Becker, Sabin Tambrea, Hanno Koffler, Martin Wuttke, Trystan Pütter, Peter Jordan, Caro Cult, Saskia Rosendahl und Bernhard Schütz.

ARD-Programmdirektor Volker: "'Babylon Berlin' steht für höchste filmische Qualität, ausgezeichnet mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen. Auch die neuen Folgen sind ein außergewöhnliches Fernsehereignis, das wir im Ersten als Event programmieren und mit einer TV-Dokumentation, einem Hörspiel und einem Webspecial multimedial begleiten." Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto: „Mit 'Babylon Berlin' haben wir eine strahlkräftige Fernsehmarke erschaffen, die in Deutschland und weltweit beweist: Wir können Serie! Deshalb freuen wir uns sehr auf die neue Staffel, die mit einer gelungenen Kombination aus Krimi, bewegter und bewegender deutscher Geschichte neue Maßstäbe setzt und uns diesmal in die Welt der Filmindustrie der 1920er Jahre entführt. Der Erfolg von 'Babylon Berlin' ist für uns und die Branche Antrieb, diesen Weg weiter zu gehen und zeigt, dass sich Neues und ungewöhnliche Kooperationen immer lohnen."

"Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto für Das Erste, Sky, WDR und Beta Film. Verantwortliche Redakteure sind Christine Strobl, Christoph Pellander, Sascha Schwingel und Carolin Haasis (ARD Degeto), Caren Toennissen (WDR), Marcus Ammon, Frank Jastfelder und Lucia Vogdt (Sky Deutschland). Produzenten für X Filme sind Stefan Arndt, Uwe Schott und Michael Polle, Koproduzenten für Beta Film sind Jan Mojto, Dirk Schürhoff und Moritz Herzogenberg. Die neue Staffel wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW sowie dem German Motion Picture Fund.

