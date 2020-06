"Willkommen bei Carmen Nebel" endet doch erst 2021

© ZDF/Sascha Baumann

Eigentlich hätte "Willkommen bei Carmen Nebel" noch in diesem Jahr zu Ende gehen sollen. Doch weil man die Abschiedssendung nicht vor leeren Publikumsrängen feiern will, peilt man nun einen neuen Termin 2021 an.



24.06.2020

Im letzten Jahr verlängerte das ZDF seinen Vertrag mit Carmen Nebel zwar um zwei Jahre, gab aber zugleich bekannt, dass die Show "Willkommen bei Carmen Nebel" schon 2020 mit drei finalen Ausgaben zu Ende gebracht werden wird. Dann allerdings kam die Corona-Krise, die schon dazu führte, dass die erste der drei geplanten Sendungen gestrichen werden musste. Am 19. September ist nun zwar eine Ausgabe live aus Riesa geplant, die allerdings aufgrund der Corona-Vorsichtsmaßnahmen ohne Publikum im Saal stattfinden wird.

Da ein solches Szenario auch für den eigentlich geplanten Termin am 12. Dezember für das Finale der Show zu erwarten ist, disponiert das ZDF nun noch einmal um und verlegt die letzte Ausgabe von "Willkommen bei Carmen Nebel" ins Jahr 2021. Die letzte Sendung nach 17 Jahren solle "möglichst mit der entsprechenden Atmosphäre vor einem großen Saalpublikum stattfinden", erläutert das ZDF die Entscheidung. Angepeilt wird nun ein Termin im Frühjahr 2021 in Berlin, zu dem man "das Who is Who der Musik- und Schlagerbranche" erwartet. Nach dem Ende von "Willkommen bei Carmen Nebel" soll Carmen Nebel dem ZDF noch als Moderatorin von Spendengalas erhalten bleiben.

