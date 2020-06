RTLzwei überträgt zwei Hochzeiten live in der Primetime

© obs/RTLzwei

Die nächste Live-Hochzeit im deutschen Fernsehen wird nun doch nicht die Wendler-Vermählung sein, RTLzwei kommt dem ganzen noch mit gleich zwei Live-Hochzeiten zuvor. Mit dabei ist der ehemalige NDW-Star Markus Mörl.



25.06.2020 - 10:48 Uhr von Uwe Mantel 25.06.2020 - 10:48 Uhr

Von Sarah Connor und Marc Terenzi bis zu Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis und demnächst auch Laura Müller und Michael Wendler - schon einige Prominente haben ihre Hochzeit live im Fernsehen übertragen lassen, was stets auch für sehr gute Quoten gesorgt hat. RTLzwei geht noch einen Schritt weiter: Ende letzten Jahres kündigte man bereits das Format "Deine Hochzeit - Live" an - und suchte generell nach Paaren, die sich im Fernsehen das Ja-Wort geben wollten, Prominenz hin oder her. Am 11. Juli feiert das Format nun seine Premiere - unter besonderen Vorzeichen, schließlich erschweren die Corona-Restriktionen derzeit auch derartige Feiern erheblich.

Gleich zwei Live-Hochzeiten wird man in der ersten Ausgabe der von RedSeven Entertainment produzierten Sendung zeigen: Zum Einen werden sich Yvonne König und Markus Mörl das Ja-Wort geben. Markus Mörl war einst ein Star der Neuen Deutschen Welle und hatte mit "Ich will Spaß" einen Hit. Nach eigenen Angaben haben sich die beiden sieben Anträge gemacht, die Hochzeit wurde aber immer von Krankheiten oder Unfällen verhindert. Nun soll es mit einer Vermählung auf dem Rhein klappen. Wie viel von ihren Traumvorstellungen trotz Corona umgesetzt werden kann, wird man nun bei RTLzwei sehen können. Das zweite Paar, das sich vor laufenden Fernsehkameras das Ja-Wort geben wird, sind die gelernte Friseurin Leslie und der Gastronom Oleg. Auch sie werden erklären, wieso sie am Termin trotz der besonderen Umstände unbedingt festhalten wollten.

Die Sendung "Deine Hochzeit - LIVE!" beginnt kurz vor Start der beiden Zeremonien, soll aber auch die Vorbereitungen thematisieren. Die Hochzeits-Reporter Alexandra Maurer und Eric Schroth werden die Ereignisse für die Zuschauer kommentieren und je ein Paar durch diese aufregenden Stunden begleiten. RTLzwei begleitet die Hochzeitsvorbereitungen auch via Instagram und Facebook.

