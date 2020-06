Sat.1 zeigt bald kurzlebige US-Serie "Reef Break"

© ABC/Craig Sjodin

Im vergangenen Jahr ist die amerikanisch-französische Serie "Reef Break" in den USA zu sehen gewesen, nun hat auch Sat.1 eine Ausstrahlung angekündigt. Mitte Juli geht’s los, dann holt man auch "MacGyver" und "Hawaii Five-0" zurück.



25.06.2020 - 11:04 Uhr von Timo Niemeier 25.06.2020 - 11:04 Uhr

Sat.1 hat angekündigt, die kurzlebige Serie "Reef Break" bald ausstrahlen zu wollen. Ab dem 14. Juli sind die 13 Folgen der ersten Staffel immer dienstags um 21:15 Uhr beim Sender zu sehen. In der Serie geht es um Cat Chambers, gespielt von Poppy Montgomery. Sie hat sich einst als charmante Diebin einen Namen gemacht. Doch nun erhält sie durch Zufall ein Jobangebot von völlig unerwarteter Seite: Sie soll für den Gouverneur arbeiten - und das in ihrer ganz eigenen unkonventionellen Art.

Bereits seit Anfang April ist die Serie auch bei Joyn zu sehen. In den USA feierte die Serie im Juni des vergangenen Jahres ihre Premiere, ABC hat "Reef Break" gemeinsam mit dem französischen Sender M6 umgesetzt. Weil die Quoten der ersten Staffel aber zu wünschen übrig ließen, entschied sich ABC Ende 2019 gegen eine Fortsetzung. Auch für die Sat.1-Zuschauer wird es also ein kurzes Vergnügen bleiben.

"Reef Break" ist aber nicht allein auf sich gestellt. Am besagten 14. Juli holt Sat.1 zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr auch "MacGyver" mit neuen Folgen zurück ins Programm. Sat.1 startet dann die vierte Staffel, der dritte Durchlauf war zuletzt mit 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kein wirklicher Erfolg mehr. Gegen Ende der Staffel fiel "MacGyver" in Sat.1 sogar auf unter sechs Prozent Marktanteil.





Um 22:15 Uhr wird Sat.1 ab Mitte Juli dienstags neue "Hawaii Five-0"-Episoden ausstrahlen. Hier setzt man die zehnte und finale Staffel fort, zehn Folgen stehen in Sat.1 noch zur Ausstrahlung bereit. Zuletzt war die Serie beim Sender mit etwas mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber kein Quoten-Erfolg mehr.

