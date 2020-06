Franziska Roth wird neue Leiterin der Intendanz beim SWR

© SWR

Der SWR hat eine Nachfolgerin von Thomas Dauser gefunden: Franziska Roth wird künftig die Intendanz des öffentlich-rechtlichen Senders leiten. Die 36-Jährige arbeitet schon seit Jahren beim Sender.



25.06.2020 - 11:38 Uhr von Timo Niemeier 25.06.2020 - 11:38 Uhr

Franziska Roth wird ab dem 1. Juli 2020 neue Leiterin der Intendanz beim Südwestrundfunk (SWR) in Stuttgart. Sie folgt in dieser Position auf Thomas Dauser, der seit dem 1. Juni 2020 die neugegründete Einheit "Innovationsmanagement und Digitale Transformation" leitet, in diesem Bereich bündelt der SWR neuerdings die Verantwortungen für die digitale Transformation (DWDL.de berichtete).

Die 36-jährige Roth studierte von 2003 bis 2008 in Eichstätt Diplom-Journalistik und kam über eine Hospitanz bei der damaligen "Ländersache Baden-Württemberg" zum SWR. Nach dem Volontariat arbeitete sie als Reporterin vor und hinter der Kamera in der Abteilung Wirtschaft - in erster Linie für die Sendungen "Marktcheck" und "plusminus". 2014 holte sie der damalige SWR-Intendant Peter Boudgoust als Referentin in die Intendanz. Seit Ende 2018 leitet Franziska Roth die Redaktion Online und Social Media in der Abteilung Wirtschaft & Umwelt.

