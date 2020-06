Drosten-Podcast und Rezo gewinnen Grimme Online Award

© Grimme-Institut

Der Grimme Online Award ist vergeben worden, ausgezeichnet wurden unter anderem der NDR-Podcast mit Virologe Christian Drosten, aber auch der Youtuber Rezo. Im Corona-Jahr wurden aber auch andere wissenschaftsgetriebene Angebote geehrt.



26.06.2020 - 08:32 Uhr von Timo Niemeier 26.06.2020 - 08:32 Uhr

Der NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update" mit Christian Drosten ist mit einem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend statt. Die Jury lobt, dass sich die Redaktion früh entschieden habe, das Thema Corona wissenschaftlich und zugleich zugänglich aufzubereiten. "Es wurde ein Experte ausgewählt, der genau dies zu bewerkstelligen weiß und der zu diesem Zeitpunkt einer breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt war." Der Podcast demonstriere, dass auch ausführlicher Wissenschaftsjournalismus das Publikum fesseln könne. Das NDR-Angebot gewann auch den Publikumspreis.

Weitere Preisträger in der Kategorie Information sind das Blog "NSU-Watch", das seit 2013 den NSU-Prozess sowie die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zum Nationalsozialistischen Untergrund beobachtet und dokumentiert, sowie das digitale Reportagemagazin STRG_F von Funk. Die Jury lobt, dass die Autoren hier immer wieder an ihre persönlichen Grenzen gehen und Risikobereitschaft zeigen würden.

In der Kategorie Wissen und Bildung wurden die Angebote "Die Spende", "RomArchive" und "Eigensinn im Bruderland" mit einem Grimme Online Award geehrt. Beim "RomArchive" werden laut Jury Sinti und Roma auf "künstlerisch inspirierende, informative und wissenschaftlich fundierte Art" sichtbar gemacht. In "Eigensinn im Bruderland" ging es um MigrantInnen in der DDR und bei "Die Spende" hat die "Stern"-Redaktion einen Familienvater auf dem Weg zum Spenderorgan begleitet.

Im Bereich Kultur und Unterhaltung gibt es in diesem Jahr nur einen Preisträger - "Karakaya Talk" von Funk und Gastgeberin Esra Karakaya. Zu Gast sind meist People of Color, die den Horizont der Zuschauer erweitern sollen. Gesprochen wird oft über Themen, die sonst nicht so häufig in den Medien vorkommen. "Die Art der Produktion wirkt durch Design, Schnitt und Kamera angenehm frisch, innovativ und modern. Die Sendung ist kurzweilig und unterhaltend, aber nie belanglos", lobt die Jury.

Und dann hat auch Rezo für sein Video über die "Zerstörung der CDU" noch eine Auszeichnung erhalten, er hat sich in der Kategorie "Spezial" gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Die Jury spricht vom "herausragenden Online-Ereignis des Jahres". Auf spektakuläre Weise habe er die "Wagenburg der politischen Kommunikation" geknackt. "Im Gestus der atemlosen Aufklärung entwickelt Rezo, unterstützt durch schnelle Schnitte, Politiker*innen-Zitate und eingängige Grafiken, einen argumentativen Sog, in dem auch seine eigenen kleinen Widersprüche für den Moment verschwinden", so die Jury.

Alle Preisträger im Überblick

Kategorie INFORMATION

Das Coronavirus-Update

NSU-Watch

STRG_F

Kategorie WISSEN und BILDUNG

Die Spende

Eigensinn im Bruderland

RomArchive

Kategorie KULTUR und UNTERHALTUNG

Karakaya Talk

Kategorie SPEZIAL

Die Zerstörung der CDU

PUBLIKUMSPREIS

Das Coronavirus-Update

Teilen