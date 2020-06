Banijay Deutschland übernimmt Brainpool nun komplett

© Einat Schneppenheim

Lange hatte Brainpool-Gründer Jörg Grabosch die Übernahme durch Banijay versucht zu verhindern. Dann verkaufte Stefan Raab seine Anteile und Banijay hatte fortan das Sagen. Jetzt hat Banijay unter Führung von Marcus Wolter alle Anteile übernommen.



28.06.2020 - 13:30 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2020 - 13:30 Uhr

Banijay Deutschland hält ab sofort 100 Prozent an Brainpool. Die beiden Brainpool-Gründer Jörg Grabosch und Ralf Günther sowie Andreas Scheuermann haben ihre Anteile von jeweils 12,5 Prozent an den Konzern verkauft. Das hat Banijay nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Brainpool wandert damit vollständig unter das Dach von Banijay Germany, das Unternehmen von Marcus Wolter hielt auch bislang schon die Mehrheit an Brainpool.

© Brainpool © Brainpool

"Dass uns nun eine Einigung gelungen ist, liegt an der kooperativen Bereitschaft aller Beteiligten."

Marcus Wolter, Geschäftsführer Banijay Deutschland und Brainpool

Gleichzeitig gründete Banijay auch die Banijay Deutschland, deren Geschäftsführer und Gesellschafter der ehemalige EndemolShine-Chef Marcus Wolter wurde. Apropos EndemolShine: Die Produktionsfirma gehört seit Herbst 2019 ebenfalls zu Banijay. Für den deutschen Markt stellt sich damit die Frage, wie man künftig mit den Doppelstrukturen verfahren wird, wo Brainpool jetzt doch auch bald eine 100-prozentige Tochter von Banijay sein wird.





Ralf Günther bleibt übrigens auch nach der vollständigen Brainpool-Übernahme durch Banijay Geschäftsführer des Köln Comedy Festival. Das ist eine Tochter von Brainpool, die unter anderem den Deutschen Comedypreis veranstaltet. Grabosch und Scheuermann sind bereits seit 2018 nicht mehr als Geschäftsführer tätig - ein Gericht musste das im Zuge der juristischen Streitigkeiten erst bestätigen.

Eine Ära geht zu Ende

© Einat Schneppenheim © Einat Schneppenheim

Für Brainpool endet damit endgültig eine Ära. Grabosch gründete die Produktionsfirma 1994 gemeinsam mit Ralf Günther und Martin Kess, sein Name stand wie kein anderer rund 25 Jahre lang für eines der bekanntesten deutschen Produktionshäuser. Zur Jahrtausendwende war Brainpool sogar an der Börse gelistet, später gehörte man zu Viva Media und dann zu Viacom. 2007 kauften Jörg Grabosch, Ralf Günther, Andreas Scheuermann und Stefan Raab das Unternehmen im Rahmen eines Management-Buyouts zurück, 2009 stieg dann schließlich Banijay ein. Heute gehören zum Banijay-Konzern neben Banijay Deutschland, Brainpool und EndemolShine unter anderem auch Good Times sowie einige Brainpool-Tochterfirmen wie Raab TV, Lucky Pics, MTS und Brainpool Live Artist / Brand.

Über den Autor

Timo Niemeier schreibt mit kleiner Unterbrechung seit 2014 für DWDL.de, er lebt in Wien und ist damit der Alpen-Beauftragte. Mag seichte Unterhaltung ebenso wie anspruchsvolle High-End-Serien, kann sich aber auch in Geschäftsberichten verlieren. E-Mail an Timo Niemeier

@timoe03 bei Twitter

Teilen