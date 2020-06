TVnow spendiert Elena Miras & Mike Heiter eigene Show

© TVnow

In der neuen Reality-Show "Just Tattoo Of Us" müssen sich Kandidaten tätowieren lassen, ohne zu wissen, welches Motiv sie eigentlich verpasst bekommen. Moderiert wird die Adaption vom "Sommerhaus der Stars"-Pärchen Elena Miras und Mike Heiter.



29.06.2020 - 10:57 Uhr von Kevin Hennings 29.06.2020 - 10:57 Uhr

Ab Montag, dem 3. August präsentiert TVnow mit "Just Tattoo Of Us" eine neue Reality-Show, die von Elena Miras und ihrem Mann Mike Heiter moderiert wird. Das Pärchen ist selbst durch mehrere Reality-Shows wie "Sommerhaus der Stars" bekannt geworden und begleitet nun in der sechsteiligen RTL Studios-Produktion Kandidaten, die für eine ihnen nahestehende Person ein Tattoo aussuchen. Das Gegenüber weiß nicht, welches Motiv ausgewählt wird und auch nicht, wo es platziert wird.

Es gibt also kein Mitspracherecht. Dennoch sollte der Kandidat nicht zu leichtfertig mit seiner Entscheidung umgehen, da auch er von dieser Person ein Tattoo ausgesucht bekommt. Die Verewigungen werden zeitgleich durchgeführt. Rückzieher sind scheinbar nicht erlaubt.

Für den Vertrauensbeweis ausgesucht werden dabei Paare, beste Freunde und Familienmitglieder. Unter den ausgewählten Motiven können "Liebesbotschaft, Abrechnung oder ewiger Freundschaftsbeweis" dabei sein. TVnow verspricht: "Es wird gelacht, geflucht, gelitten, es wird sehr persönlich und es gibt nicht nur Freudentränen".

Elena Miras und Mike Heiter haben sich 2017 bei "Love Island" kennengelernt und sind nach der Staffel zusammengekommen. Im "Sommerhaus der Stars" hat das streitanfällige Pärchen den Gesamtsieg einfahren können, bevor Miras ins Dschungelcamp gezogen ist. "Just Tattoo Of Us" ist die erste Show, die das Pärchen zusammen moderiert.

"Just Tattoo Of Us" ist eine Adaption des britischen Originals, das von Gobstopper Television für MTV UK produziert wird. In seiner Heimat läuft das Format seit 2017 und ist bereits in die fünfte Staffel gestartet. Moderiert wird dort von Charlotte Crosby und Stephen Bear, die ebenfalls durch Reality-TV bekanntgeworden sind. TVNow will wöchentliche eine neue Folge zur Verfügung stellen.

