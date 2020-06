Dreharbeiten mit Abstand: "Watzmann ermittelt" wieder

© ARD/Thomas Neumeier

Die ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" geht in die Verlängerung. In Berchtesgaden und Umgebung entstehen derzeit zwölf neue Folgen - Corona-bedingt mit Abstand. Die Macher hoffen, dass ihnen ein erneuter Lockdown erspart bleibt.



29.06.2020 - 12:22 Uhr von Alexander Krei 29.06.2020 - 12:22 Uhr

Vor einem Jahr endete die erste Staffel von "Watzmann ermittelt", nun haben die Dreharbeiten für zwölf neue Folgen der ARD-Vorabendserie begonnen. Seit dem 16. Juni stehen Andreas Giebel und Peter Marton wieder als Ermittler-Duo vor der Kamera. Wie alle anderen Produktionen hat die Corona-Pandemie auch die Dreharbeiten von "Watzmann ermittelt" vor besondere Herausforderungen gestellt.





"In all der existenziellen Anspannung der letzten Monate hat es uns besonders gefreut, dass die ARD all ihre Zusagen eingehalten hat und die Redakteure Elmar Jaeger und Antje Schlüter unverdrossen die Bücher weiterentwickelt haben", so Produzent Oliver Schündler von Lucky Bird Production. "Natürlich hängen über uns allen wie drohende Gewitterwolken eine mögliche Quarantäne oder ein erneuter Lockdown." Doch Schündler rät zu einem großen "Maß an heiterer Gelassenheit".

Die Bücher zu "Watzmann ermittelt" stammen unter anderem von Antje Bähr, Angelika Schwarzhuber & Christian Lex, Herbert Kugler, Jochen Greve und Martin Walch sowie Mike Bäuml und Gabriele Kusch. Regie führen Jörg Schneider, Tanja Roitzheim und John Delbridge. Gedreht wird in Berchtesgaden und Umgebung sowie im Münchner Umland. Mit der Ausstrahlung der neuen Folgen ist Anfang 2021 zu rechnen.





Die erste Staffel der Serie war vor einem Jahr mit starken Quoten gestartet: Mehr als drei Millionen Zuschauer hatten damals den Auftakt gesehen. Zuletzt war das Interesse jedoch auf weniger als zwei Millionen Zuschauer gesunken - für eine Fortsetzung hat es dennoch gereicht. Die zweite Staffel fällt sogar um vier Folgen länger aus als noch die erste.

