RTLzwei kippt "Frauentausch"-Folgen aus dem Programm

Nachdem RTLzwei mit alten "Frauentausch"-Folgen am Donnerstagabend zuletzt große Probleme hatte, verschwinden die Wiederholungen nun schon wieder aus dem Programm. Richten soll es ab sofort eine Sozialdoku-Reihe.



29.06.2020 - 16:31 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2020 - 16:31 Uhr

Seit Anfang Juni wiederholt RTLzwei donnerstags zur besten Sendezeit alte "Frauentausch"-Folgen. Diese Ausgaben sind bislang aber kein Zuschauermagnet, erst in der letzten Woche fiel der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe auf desaströse 2,6 Prozent (DWDL.de berichtete). Nun reagiert der Sender und kippt das Format wieder aus dem Programm, bereits in dieser Woche gibt es keine "Frauentausch"-Folgen mehr zu sehen.

Stattdessen kramt RTLzwei noch einmal alte Ausgaben der Sozialdoku-Reihe "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" aus dem Archiv. Das Format lief zuletzt zwischen Februar und März dieses Jahres und holte damals im Schnitt gute 6,4 Prozent Marktanteil. Wenn die alten Folgen auch nur annähernd so gut laufen würden, wäre für den Sender schon viel gewonnen. Ab 22:15 Uhr zeigt RTLzwei auch künftig Wiederholungen von "Das Messie-Team".

