ntv nimmt Doku über Verschwörungstheorien ins Programm

Verschwörungstheorien haben nicht erst seit der Corona-Krise Hochkonjunktur. Noch in dieser Woche wird sich ntv im Rahmen einer Doku mit diesem Thema beschäftigen. Die Erstausstrahlung erfolgt am späten Mittwochabend.



29.06.2020 - 16:53 Uhr von Alexander Krei 29.06.2020 - 16:53 Uhr

War die erste Mondlandung nur inszeniert? Wurde Lady Di doch ermordet? Und steckt tatsächlich Microsoft hinter den Terroranschlägen vom 11. September? Es gibt einige Verschwörungstheorien, die sich seit Jahrzehnten hartnäckig halten - und auch die Corona-Pandemie hat in diesen Tagen einige davon hervorgebracht. Aus diesem Anlass hat ntv nun kurzerhand eine eigenproduzierte Dokumentation angekündigt.





Unter dem Titel "Verschwörungstheorien - Fake Facts erobern die Welt" ist diese am Mittwoch, den 1. Juli um 23:30 Uhr erstmals zu sehen. Darin erklären Experten am Beispiel historischer Ereignisse und anhand aktueller Konflikte, was Verschwörungstheorien sind, woher sie kommen und was sie so gefährlich macht. Zudem will die Dokumentation zeigen, wie sich Tragödien wie der Holocaust oder die Anschläge von Hanau, Christchurch und Oslo zum Teil auf Verschwörungstheorien zurückführen lassen.

Wiederholt wird die ntv-Doku am darauffolgenden Tag um 5:35 Uhr sowie am 5. Juli um 7:30 Uhr und 18.0 Uhr. Darüber hinaus steht "Verschwörungstheorien - Fake Facts erobern die Welt" künftig auch bei TVNow zum Abruf bereit.

