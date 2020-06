Vox setzt "Sing meinen Song" im kommenden Jahr fort

© Vox

"Sing meinen Song" bescherte Vox auch in diesem Jahr wieder sehr gute Quoten am Dienstagabend - insofern verwundert es nicht, dass die achte Staffel 2021 schon in Planung ist. Trotz Corona ist auch ein Live-Konzert im Februar geplant.



30.06.2020 - 10:31 Uhr von Uwe Mantel 30.06.2020 - 10:31 Uhr

Am heutigen Abend steht noch die Duett-Folge an, schon jetzt lässt sich aber festhalten, dass auch die siebte Staffel von "Sing meinen Song" mit im Schnitt bislang fast elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen für Vox erneut ein voller Erfolg war. Die Gesamt-Reichweite lag mit gut zwei Millionen Zuschauern sogar so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr. Insofern ist es also keine Überraschung, dass Vox auch weiterhin an dem Format festhalten wird und im Frühjahr kommenden Jahres eine weitere Staffel drehen wird.

Nach derzeitigen Planungen sollen sich die Musiker auch im kommenden Jahr wieder in Südafrika treffen, zumindest sofern die Corona-Lage das auch zulässt. Angesichts der Corona-Pandemie haben Vox, viele Künstler auch ehemaliger "Sing meinen Song"-Staffeln sowie die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern in diesem Jahr übrigens bislang über 230.000 Euro gesammelt - jeweils 40.000 Euro kamen von der Stiftung RTL und Bofrost, der Rest waren Spenden von Vox-Zuschauern - um besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Menschen im der Villa benachbarten Township Masakhane Mahlzeiten zu finanzieren.

Und noch etwas ist aktuell trotz Corona geplant: Vier Live-Konzerte sind im Februar kommenden Jahres in Köln, München, Berlin und Hamburg geplant, mit dabei sein werden Michael Patrick Kelly, Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange. Im Fernsehen geht's nach den aktuellen Folgen dieser Staffel dann übrigens erstmal noch eine Weile mit Specials weiter: Kommende Woche läuft "Sing meinen Song - Die größten Überraschungen" mit Songs, die besonders stark verändert wurden. Unter anderem mit dabei: Mark Forster, MoTrip, Lena, Milow, The BossHoss, Gentleman, Ilse DeLange und Stefanie Kloß. Eine Woche später läuft ein Zusammenschnitt der besten Duette. Dabei sind u.a. Lena & Moses Pelham, LEA & Max Giesinger, Johannes Oerding & Jeanette Biedermann.

Teilen