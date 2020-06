Bibel TV macht Yesflix auch via TV-App verfügbar

© Bibel TV

Vor wenigen Tagen ist die Streamingplattform Yesflix von Bibel TV ein Jahr alt geworden. Nun löst man ein Versprechen ein, das man den Nutzern schon zum Start gegeben hatte: Das Angebot ist ab sofort auch via TV-App verfügbar.



30.06.2020 - 14:31 Uhr von Timo Niemeier 30.06.2020 - 14:31 Uhr

Die Streamingplattform Yesflix ist ab sofort auch via TV-App verfügbar, das hat Bibel TV, das das Angebot betreibt, nun angekündigt. So steht Yesflix ab sofort auch über die Amazon Fire TV-App sowie die Apple TV-App zur Verfügung. Bereits beim Start des Angebots vor einem Jahr hatte Bibel TV angekündigt, die Streamingplattform perspektivisch auch als TV-App anbieten zu wollen - dieses Versprechen hat man nun eingelöst. Das Angebot gilt für Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Auf Yesflix versucht Bibel TV vom Streaming-Trend zu profitieren. Der Sender bietet den Abonnenten hier Filme und Serien an, die eine positive Einstellung zum Leben vermitteln, gleichzeitig aber ohne erhobenen Zeigefinger daherkommen sollen. Die Inhalte zeichnen sich nach Angaben von Yesflix unter anderem durch christliche Werte wie Toleranz, Nächstenliebe und Barmherzigkeit aus. Insgesamt umfasst das Angebot rund 700 Sendungen.

Zu den Angeboten gehören unter anderem "Adventurers - Mission Zeitreise", "Babaloos", "Circle of Life - Baby Planet", "Der kleine Bär", "Der Drachenjäger", "Cedar Cove – das Gesetz des Herzens", "Die Robinsons – Aufbruch ins Ungewisse", "Ein Engel auf Erden" oder auch die Jeannette-Oke-Reihe. Yesflix kostet 7,99 Euro im Monat.

Teilen