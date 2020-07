"The Kominsky Method" erhält dritte und finale Staffel

© Netflix

Chuck Lorres Netflix-Serie "The Kominsky Method" bekommt eine dritte und finale Staffel, das hat Netflix nun bestätigt. Die Serie war die erste, die ihrem Schöpfer einen großen Preis beschert hat - nun geht’s auf die Zielgeraden.



02.07.2020 - 19:46 Uhr von Timo Niemeier 02.07.2020 - 19:46 Uhr

In "The Kominsky Method" spielt Michael Douglas den alternden Schauspieler Sandy Kominsky. Er unterrichtet junge Schauspiel-Talente, hat wegen seines Alters mit seiner Blase zu kämpfen und dann ist da auch noch seine Tochter, die sich irgendwann einen Freund angelt, der ähnlich alt ist wie Sandy selbst. Nun hat Netflix bestätigt, dass die Comedy-Serie eine dritte und finale Staffel erhalten wird. Wann diese zu sehen sein wird, ist derzeit aber noch unklar.

2018 veröffentlichte Netflix die erste Staffel, ein Jahr später folgte Staffel zwei. Weil es nach der Veröffentlichung der neuen Folgen lange still war um die Serie, stand schon zu befürchten, dass es nicht weitergehen würde. Nun spendiert die Streamingplattform der Serie von Schöpfer Chuck Lorre aber noch ein Finale. Für Lorre selbst dürfte "The Kominsky Method" einen besonderen Stellenwert haben. Schließlich ist es die Serie, die dem Filmemacher einen ersten großen Preis sicherte. 2019 erhielt er für die Netflix-Produktion einen Golden Globe (DWDL.de berichtete).

Neben Michael Douglas ist in der Serie auch Alan Arkin als Sandys bester Freund Norman Newlander zu sehen. In weiteren Rollen spielen Sarah Baker und Nancy Travis mit, in Staffel zwei übernimmt auch Lisa Edelstein ("Dr. House") eine Rolle. Wann die Dreharbeiten für die finale Staffel starten, ist noch unklar. Weil Douglas (75) und Arkin (86) aufgrund ihres Alters aber in die Corona-Risikogruppe fallen, wird man wohl noch so lange warten, bis ein sicheres Produzieren wieder möglich ist. Wie lange das angesichts der Situation in den USA dauert - unklar.





"‘The Kominsky Method’ ist für mich ein echtes Leidenschaftsprojekt gewesen und es war eine unglaubliche Erfahrung, die herzliche Resonanz sowohl des Publikums als auch der Kritiker zu sehen. Ich freue mich darauf, die Geschichte mit diesem letzten Kapitel abzuschließen", sagt Serien-Schöpfer Chuck Lorre.

Teilen