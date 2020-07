Re-Branding: Banijay präsentiert sich mit neuem Logo

© Banijay

Nachdem Banijay durchdie Übernahme von EndemolShine noch einmal deutlich gewachsen ist, präsentiert man sich nun auch in einem überarbeiteten Erscheinungsbild. Auch die Tochterunternehmen erhalten nun ein "B" zur Seite gestellt.



06.07.2020

Nachdem Banijay die Übernahme von EndemolShine abgeschlossen hat und damit zu einem Konzern mit über 120 Produktionslabels in insgesamt 22 Ländern angewachsen ist, gönnt man sich auch eine neue Marken-Identität. Das bisherige Logo ist Geschichte, auch im neuen Logo spielt man aber mit dem Anfangsbuchstaben B, das als Ikone für Wiedererkennungswert sorgen soll. Überarbeitet hat man auch die Farbpalette, was für ein frisches, modernes Erscheinungsbild sorgen soll. Zugleich wurde auch die Website überarbeitet.

Auch nach der jüngsten Übernahme werde die Tochterunternehmen auch weiter unter ihrem bisherigen Namen auftreten und behalten auch weitgehend ihre bisherigen Logos, denen künftig allerdings stets das "B" zur Seite gestellt wird, zudem werden sie mit dem Zusatz "A Banijay Company" versehen. In Deutschland sind das im Wesentlichen neben Banijay Productions Germany selbst auch EndemolShine, Brainpool, Good Times und Madefor, jeweils inklusive deren jeweiliger Töchter.

Die Logos der deutschen Banijay-Produktionsfirmen

Banijay-CEO Marco Bassetti: "Die Übernahme der Endemol Shine Group ist für unser Unternehmen eine wichtige Weichenstellung, die auch in unserem Branding zum Ausdruck kommen musste. Wir verfügen nun über eine unübertroffene globale Reichweite, eine Fülle von qualitativ hochwertigen, genreübergreifenden Titeln und einige der besten kreativen Unternehmer der Welt. Wir feiern unsere Werte, die beträchtliche Breite unseres neuen Angebots und unsere fortgesetzten Investitionen in innovatives geistiges Eigentum, die einfache, aber effektive Markenbildung, die neben der Vielseitigkeit ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, und wir hoffen, dass unser B in den kommenden Jahren als Leuchtturm für bahnbrechende Storymaking und als Siegel für Exzellenz fungieren wird".

Das neue Design-Konzept sieht auch vor, dass das ikonische "B" auch bei der Bewerbung von einzelnen Formaten aus dem Banijay-Katalog zum Einsatz kommen kann, für deren Vertrieb weiterhin Banijay Rights verantwortlich zeichnen wird. Einige Beispiele finden sich in unserer unten stehenden Bildergalerie. Konzipiert und umgesetzt wurde das Re-Branding von der Agentur Moving Brands, um das Redesign der Website hat sich Alchemy Digital gekümmert.

