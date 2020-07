ZDFneo setzt französischen Krimi "Art of Crime" fort

© ZDFneo

Ende August nimmt ZDFneo die zweite Staffel der französischen Krimiserie "Art of Crime" ins Programm. Gezeigt werden alle sechs Folgen - und zwar am Stück und bis tief in die Nacht hinein. Der Sender will damit offenbar vor allem die Mediathek stärken.



07.07.2020 - 08:27 Uhr von Alexander Krei 07.07.2020 - 08:27 Uhr

ZDFneo holt "Art of Crime" zurück ins Programm. Die französische Krimiserie startet am 21. August in die neue Staffel - und wie schon bei einigen anderen Serien setzt der Sender auf eine ungewöhnliche Programmierung, bei der sämtliche Folgen der Staffel bis tief in die Nacht hinein ausgestrahlt werden, wodurch einige Zuschauer wohl eher auf die Mediathek zurückgreifen dürften.

Tatsächlich gibt es ab 23:35 Uhr sechs neue Folgen am Stück zu sehen, in denen das Publikum erneut den Pariser Kommissar Antoine (Nicolas Gob) begleitet, der sich plötzlich in der Kunstszene wiederfindet. Zum Auftakt geht es ins Musée d'Orsay, wo der Gemälderestaurator Malagnac ermordet und ein Monet entwendet worden sind.

Die erste Staffel von "Art of Crime" hatte ZDFneo vor zwei Jahren noch auf einem früheren Sendeplatz in Doppelfolgen ausgestrahlt - und damit ordentliche Quoten erzielt. Seither hat der Sender die Serie zudem bereits mehrfach wiederholt.





Deutlich prominenter als "Art of Crime" programmiert ZDFneo dagegen die Wiederholungen von "Death in Paradise" und "Agatha Raisin". Jeweils zwei alte Folgen beider Serien laufen im Vorfeld der zweiten Staffel der französischen Serie, hinter der die Produktionsfirma Gaumont Television steht. Eine dritte Staffel wurde bereits produziert.

