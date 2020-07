Amazon führt bei Prime Video Nutzerprofile ein

© Amazon

Ab sofort lassen sich Accounts für Prime Video leichter von verschiedenen Personen nutzen - beispielsweise innerhalb einer Familie: Ähnlich wie die Konkurrenz führt Amazon auch in Deutschland und Österreich Benutzerprofile ein.



07.07.2020 - 13:01 Uhr von Uwe Mantel 07.07.2020 - 13:01 Uhr

Accounts für Prime Video lassen sich zwar nicht ganz so bedenkenlos teilen wie etwa jene des Konkurrenten Netflix, weil über den Account auch bei Amazon eingekauft werden kann - trotzdem werden entsprechende Zugänge in der Regel natürlich von mehreren Personen genutzt, etwa innerhalb der Familie. Bislang fehlte hier allerdings die Möglichkeit, ähnlich wie bei der Konkurrenz für jeden Nutzer ein eigenes Profil anzulegen. Das rüstet Amazon in diesen Tagen auch in Deutschland und Österreich nach: Nach und nach werden die Benutzerprofile nun für Kunden freigeschaltet. In anderen Ländern waren die Profile schon im März gestartet.

Angelegt werden können neben dem Hauptprofil fünf zusätzliche Nutzerprofile, wobei hier neben Erwachsenen- auch Kinderprofile möglich sind, über die dann nur entsprechende Inhalte, die für Kinder bis 12 Jahren und jünger freigegeben wurden, abrufbar sind. Generell wird für jedes Profil der aktuelle Stand der gestreamten Inhalte gespeichert, eine eigene Watchlist und basierend auf den individuellen Aktivitäten auch personalisierte Empfehlungen. Weitere Informationen gibt Amazon online.

Erst vor kurzem hat Amazon auch eine eigene Windows 10-App für Prime Video an den Start gebracht, die eine komfortablere Nutzung als über die Website und beispielsweise auch Download auf Windows-Notebooks ermöglicht.

