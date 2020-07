Sky strahlt ab August zweite Staffel von "Save Me" aus

© obs/Sky Deutschland

Der "The Walking Dead"-Darsteller Lennie James kehrt in seiner Rolle als Trinkerdaddy zurück und muss in "Save Me" weiterhin seine Tochter retten. Sky strahlt die neuen Folgen ab Ende August aus.



08.07.2020 - 11:50 Uhr von Kevin Hennings 08.07.2020 - 11:50 Uhr

Am Donnerstag, dem 27. August kehrt "Save Me" mit einer zweiten Staffel zurück zu Sky Atlantic HD. Im wöchentlichen Rhythmus werden um jeweils 20:15 Uhr Doppelfolgen des Sky Originals ausgestrahlt, während die komplette Staffel zum gleichen Zeitpunkt auf Sky Box Sets über Sky Ticket und auf Sky Q auf Abruf zur Verfügung steht. Auch Staffel eins ist auf Sky Ticket und Sky Q abrufbar. Darüber hinaus steht die Serie auch in UHD zur Verfügung.

Siebzehn Monate sind vergangen, seit Nelly Rowe (Lennie James, "The Walking Dead") die junge Grace (Olive Gray) aus den Fängen des Mädchenhändlers Gideon Charles (Adrian Edmondson) gerettet hat, während er auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter Jody (Indeyarna Donaldson-Holness) war. Nun stellt sich die Frage, ob Grace Hinweise auf Jodys Schicksal geben kann, oder ob sie Nellys verzweifelte Suche nach seiner Tochter zum Scheitern bringt - mit möglicherweise schrecklichen Folgen für ihn und die Menschen in seiner Umgebung.

Lennie James, der für "Save Me" das Drehbuch geschrieben hat, inszenierte in der ersten Staffel einen alkoholkranken Familienvater, der durch seine verantwortungslose Lebensweise dafür gesorgt hat, zahlreiche Menschen zu verletzen. Es bedarf erst eines brutalen Verbrechens, bis Nelson seine Fehler einsieht - und die Chance auf Vergebung bekommt. In der zweiten Staffel geht es darum, was Nelly als Nächstes tut. Welche Verantwortung er für das Leben hat, das er gerettet hat. Wie weit er bei seiner Suche nach Jody noch gehen kann und welches Risiko er eingeht, wenn er am Ende des Weges angelangt ist. James fungiert darüber hinaus als ausführender Produzent, ebenso wie Simon Heat und Jessica Sykes.

Teilen