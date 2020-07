Reinsperger folgt auf Tezel im Dortmunder "Tatort"

© WDR/Bavaria Fiction/Bernd Spauke

Nach dem Ausstieg von Aylin Tezel hat der WDR nun einen Neuzugang im Dortmunder "Tatort"-Team vorgestellt: Stefanie Reinsperger schlüpft künftig in die Rolle der Hauptkommissarin Rosa Herzog.



08.07.2020 - 20:25 Uhr von Uwe Mantel 08.07.2020 - 20:25 Uhr

In dieser Woche starteten die Dreharbeiten für den neuesten Dortmunder "Tatort: Heile Welt" - und damit war auch Arbeitsantritt für die Neue im Team: Stefanie Reinsperger füllt die Lücke, die nach dem Ausstieg von Aylin Tezel entstanden ist. Sie ermittelt künftig in der Rolle der Hauptkommissarin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt) und Jan Pawlak (Rick Okon).

Reinsperger ist Film- und Theater-Schauspielerin. So spielte sie schon Wiener Burgtheater, am Wiener Volkstheater und gehört seit 2017 dem Berliner Ensemble an. Im Fernsehen war sie zuletzt beispielsweise in den Serien "Maria Theresia" und "Braunschlag" zu sehen, "Tatort"-Luft schnupperte sie vergangenes Jahr mit einer Rolle in einem Borowski-"Tatort". Reinsperger: "Ich bin dankbar für diese Chance und Gelegenheit, genau in dieses Team dazuzukommen. Und ich freue mich irrsinnig auf Anna Schudt, Jörg Hartmann und Rick Okon. Es ist für mich eine ganz große Ehre, mit diesen Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen."

Ihr erster Fall im "Tatort" stellt sich übrigens so dar: Nach einem Brand im Keller des Gerberzentrums, einer Hochhaus-Siedlung in Dortmund, wird die verkohlte Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Neue in der Dortmunder Mordkommission, Rosa Herzog, erkennt schnell, dass das Opfer erschlagen wurde. Auch finden sich Hinweise auf eine versuchte Vergewaltigung. Bei den Ermittlungen wird das Team mit Rassismus, Polizeigewalt und Fake News konfrontiert. Produziert wird der "Tatort" von Bavaria Fiction. Das Buch zu "Heile Welt" stammt von Jürgen Werner. Regie führt Sebastian Ko, die Bildgestaltung übernimmt Philipp Kirsamer. Zu sehen geben soll es den Film 2021.

Teilen