RTLzwei nennt weitere Namen für "Kampf der Realitystars"

Für seine neue Show "Kampf der Realitystars" hat RTLzwei nun auch die restlichen Teilnehmer bekanntgegeben, die im Laufe der Staffel nachrücken werden. Die Liste reicht von ehemaligen Casting-Sternchen bis hin zu Schauspieler Willi Herren.



09.07.2020 - 10:27 Uhr von Alexander Krei 09.07.2020 - 10:27 Uhr

Ab dem 22. Juli lädt RTLzwei bekanntlich zum "Kampf der Realitystars", der mit dem Untertitel "Schiffbruch am Traumstrand" versehen ist - und zusätzlich zu den bereits benannten Teilnehmern hat der Sender jetzt auch die Nachrücker verraten. Neben den "Love Island"- Gesichtern Dijana Cvijetic, Melissa Dahm und Marcellino Kremers ist etwa die ehemalige "Topmodel"-Kandidatin Zoe Saip mit dabei.







Dazu kommen Willi Herren, "Bachelorette"-Teilnehmer Johannes Haller, die Ex-"Köln 50667"-Darstellerin und die "Curvy Supermodel"-Kandidatin Aurelie Tshamala sowie Ex-Fußballprofi Kevin Pannewitz. Und auch Auswanderer sowie Marion Pfaff, die als Schlagersängerin "Krümel" bekannt ist, ist beim "Kampf der Realitystars" mit von der Partie und kämpft um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Bereits bekannt war die Teilnahme von Ex-"Bachelor" Oliver Sanne, Allestester Hubert Fella , Sängerin Annemarie Eilfeld , Ex-"DSDS"-Sternchen Momo, Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein, It-Girl Kate Merlan, Sänger Jürgen Milski und Ex-"Topmodel"-Kandidatin Georgina Fleur. Abgerundet wird das Aufgebot durch Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Schauspieler Sandy Fähse, "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan und die Tennis-Zwillinge Tayisiya und Yana Morderger. Bereits zum Ende der ersten Sendung müssen zwei Stars umgehend wieder ausziehen.





Gespielt wird in Thailand, wo sich die Kandidaten nicht nur in Spielen behaupten müssen, sondern auch innerhalb der Gruppe. Jede Woche müssen nämlich zwei Teilnehmer die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit" stellen. Das Format, das jeweils mittwochs um 20:15 Uhr läuft, wird von Banijay Productions Germany produziert.

