Henssler meldet sich mit Rückspiel gegen Mälzer zurück

Nachdem Steffen Henssler im Frühjahr bei "Kitchen Impossible" angetreten ist, gibt's Anfang August nun das "Rückspiel" bei "Grill den Henssler". Die Folge gibt auch den Startschuss für fünf weitere reguläre neue Ausgaben.



09.07.2020 - 11:01 Uhr von Uwe Mantel 09.07.2020 - 11:01 Uhr

Corona-bedingt fiel die Frühjahrsstaffel von "Grill den Henssler" mit nur drei Folgen ziemlich kurz aus, dafür gibt's nun eine längere Sommerstaffel zu sehen. Und zum Auftakt gibt's am 2. August eine besondere Folge: Dann tritt Steffen Henssler nämlich einzig gegen Tim Mälzer an. Im Frühjahr hatte es bereits ein Duell bei "Kitchen Impossible" gegeben, das Tim Mälzer für sich entscheiden konnte, nun folgt gewissermaßen das Rückspiel in der Henssler-Show. Für Mälzer ist es auch nicht der erste Auftritt in "Grill den Henssler", vor zwei Jahren hatte er sich schon einmal geschlagen geben müssen.

Eine Woche geht's dann weiter mit der ersten von fünf neuen Folgen von "Grill den Henssler", in der sich wieder prominente Hobby-Köche gegen Henssler beweisen wollen. Es gilt erneut, mit Hilfe der Koch-Coaches Christian Lohse, Frank Buchholz, Ali Güngörmüs, Sascha Stemberg und Yannic Stockhausen das Jury-Trio aus Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach zu überzeugen, moderieren wird wie im Frühjahr Laura Wontorra.

In der ersten Folge treten Chris Tall, Motsi Mabuse und André Dietz an, eine Woche später dann LEA, Annie Hoffmann und MoTrip, in Folge 3 am 23. August werden Nicolas Puschmann ("Prince Charming"), Vaness Mai und Markus Krebst zu sehen sein, in Folge 4 treten Martin Rütter, Detlef Steves und Dagi Bee" an und zum Staffelfinale begrüßt Steffen Henssler Sarah Lombardi, Jorge González und Hardy Krüger Jr. als Gegner.

Im Frühjahr hatte "Grill den Henssler nach einem guten Start mit rückkläufigen Quoten zu kämpfen. Die bislang letzte Folge rutschte mit einem Marktanteil von 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ins Mittelmaß. Das Duell gegen Tim Mälzer dürfte die Quoten aber wohl wieder steigen lassen. Auch die neuen Folgen laufen wieder sonntags um 20:15 Uhr, Produktionsfirma ist ITV Studios Germany.

