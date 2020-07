RTL Crime bringt "HTGAWM" ab Anfang August zu Ende

© ABC

Die finale Staffel von "How to Get Away with Murder" wird hierzulande ab August beim Pay-TV-Sender RTL Crime zu sehen sein. Und auch eine andere Serie von Shonda Rhimes bringt die Mediengruppe RTL bald zu Ende.



09.07.2020 - 12:59 Uhr von Timo Niemeier 09.07.2020 - 12:59 Uhr

Im Mai ist in den USA das Serienfinale von "How to Get Away with Murder" zu sehen gewesen. Nun gibt es endlich auch einen Termin für die Ausstrahlung der sechsten und letzten Staffel in Deutschland. Die 15 finalen Folgen sind ab dem 3. August beim Bezahlsender RTL Crime immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. In der finalen Staffel zieht sich die Schlinge um den Hals von Annalise Keating und ihren College-Studenten immer enger zu: Kann das FBI genügend Beweise sammeln, um sie dingfest zu machen?

Mit "How to Get Away with Murder" endet damit bald auch in Deutschland eine Serie, die vor allem die Hauptdarsteller bekannt gemacht hat - allen voran natürlich Viola Davis. 2015 erhielt sie sowohl den Emmy für die beste weibliche Hauptrolle in einer Drama-Serie als auch den Screen Actors Guild Award in der gleichen Kategorie. Ein weiterer Screen Actors Guild Award folgte 2016 und auch für den Golden Globe und den Emmy war sie jeweils ein weiteres Mal nominiert.

In Deutschland tat sich die Serie auch durch ihre fortlaufende Handlung immer recht schwer, schon die erste Staffel erzielte 2015 bei Vox im Schnitt nur 6,1 Prozent Marktanteil. Die beiden Staffeln danach liefen noch schlechter. Danach gab Vox die Ausstrahlung auf.





Demnächst wird die Mediengruppe RTL übrigens auch noch eine andere Serie von Shonda Rhimes komplett zum Abruf bereitstellen: "Scandal". Ab dem 7. August sind alle sieben Staffeln der US-Serie, die bereits vor mehr als zwei Jahren endete, bei TVNow zum Abruf bereit. Die sechste Staffel lief Ende 2019 bei TNT Serien, bei TVNow gibt es für deutsche Zuschauer auch den finalen Durchlauf zu sehen. Bis vor wenigen Wochen standen auch noch einige Staffeln bei Amazon Prime Video zum Streaming zur Verfügung - nun müssen Fans der Serie dort für die Folgen zahlen.

