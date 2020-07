Sat.1: "Criminal Minds" wird im Juli zu Ende gebracht

© ABC Studios

Nachdem Sat.1 die Ausstrahlung der letzten Staffel von "Criminal Minds" zunächst unterbrechen musste, wurde nun ein Termin für die restlichen Episoden bekannt gegeben. Demnach wird die Crime-Serie ab Ende Juli in den Endspurt starten.



09.07.2020

Auch die "Criminal Minds" hatten hierzulande unter den Auswirkungen von Covid-19 zu leiden. Nachdem bereits die ersten Folgen der 15. Staffel ausgestrahlt wurden, hat Sat.1 Anfang Mai kommuniziert, dass sich Fans noch auf die restlichen Episoden gedulden müssen, da es durch die Umstände zu Verzögerungen bei der Synchronisation kommt. Diese wurde nun nachgeholt, weshalb die finalen Momente von "Criminal Minds" ab Donnerstag, dem 30. Juli zu sehen sind. Auf dem gewohnten Sendeplatz werden um 20:15 Uhr die insgesamt sechs verbleibenden Episoden ausgestrahlt.

Etwas früher werden die Folgen wieder bei Sat.1 Emotions zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender ist der Free-TV-Premiere zwei Tage voraus und präsentiert die Fortsetzung "Alles für meinen Bruder" somit am 28. Juli um 20:15 Uhr. Hier macht das BAU-Team Jagd auf einen Serienkiller, der augenscheinlich Philipp Dowd zum Vorbild genommen hat. Dieser hatte vor 15 Jahren Illinois in Angst und Schrecken versetzt. Auch der Polizist Scott McCarty gehörte zu seinen Opfern. Polizeichef Wayne Weigart ermittelte damals in dem Fall und muss nun gemeinsam mit seinen Kollegen damit rechnen, ins Fadenkreuz des unbekannten Nachahmers zu gelangen.

In den Vereinigten Staaten wurde "Criminal Minds" bereits im Februar zu Ende gebracht. Die von CBS produzierte Serie ging 2005 erstmals auf Sendung und hat es insgesamt auf 324 Episoden geschafft. Als Showrunner hat Jeff Davis fungiert.

