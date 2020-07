RTL testet neues Aufräum-Format in der Primetime

© RTL

Unter dem Titel "Raus damit! Anika räumt dein Leben auf" setzt RTL Anfang August auf ein neues Coaching-Format in der Primetime. Eine Psychologin versucht darin, Menschen zu einem aufgeräumten Zuhause und einem strukturierten Leben zu verhelfen.



RTL räumt auf - wenn auch nur im übertragenen Sinne. Der Kölner Privatsender wird am Montag, den 3. August um 20:15 Uhr ein neues Coaching-Format ins Programm nehmen. Der Titel: "Raus damit! Anika räumt dein Leben auf". Gezeigt wird zunächst nur eine Folge, die bereits im vergangenen Jahr entstanden ist. Bei der Produktionsfirma dahinter handelt es sich um RTL Studios.

Präsentiert wird "Raus damit!" von der Psychologin und Aufräum-Expertin Anika Schwertfeger. Sie besucht Menschen in ihrem Zuhause, die der Unordnung in ihrem Leben nicht mehr Herr werden, und versucht mit Tipps zu helfen, um nicht nur die eigenen vier Wände aufzuräumen, sondern auch in ein aufgeräumtes und strukturiertes Leben zurückzukehren.

So geht es in der Pilotfolge um den 21-jährigen Computer-Freak Mike, den Anika Schwertfeger nicht nur von bergeweisem Müll und Dreck befreien, sondern auch wieder ans Arbeitsleben heranführen möchte. Auch die fünfköpfige Familie Jahn hofft auf die Hilfe der Psychologin angewiesen, die mit einem 30-Tage-Plan wieder Struktur in den unordentlichen Familienalltag bringen möchte.





Ein Wiedersehen gibt es unterdessen auch mit Martin Rütter, der schon einige Tage zuvor noch einmal mit seiner Empörungsshow "Rütter reicht's" zu sehen ist. Ab dem 29. August wiederholt RTL mittwochs um 20:15 Uhr die beiden Folgen, die schon im vergangenen Jahr mit durchwachsenen Quoten zu sehen waren. Die zweite Ausgabe verzeichnete damals nur noch neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

