Vox zeigt zweite "Big Little Lies"-Staffel in der Late Prime

Ab Anfang August wird Vox die zweite Staffel von "Big Little Lies" ausstrahlen. Die US-Serie mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon wird aber nicht mehr zur besten Sendezeit laufen, Vox verlegt die neuen Folgen in den späten Abend.



09.07.2020 - 14:59 Uhr von Timo Niemeier 09.07.2020 - 14:59 Uhr

Vox hat die Ausstrahlung der zweiten "Big Little Lies"-Staffel angekündigt. Die insgesamt sieben neuen Episoden sind ab dem 5. August immer am späten Abend ab 22:40 Uhr zu sehen, Vox setzt bei der Ausstrahlung auf Doppelfolgen. Auf dem gleichen Sendeplatz wiederholt man ab Mitte Juli übrigens noch einmal die erste Staffel. Im Vorfeld der frischen Folgen setzt Vox auf neue "Outlander"-Folgen.

Ob dieses Doppel Vox zum Erfolg führen kann, erscheint fraglich. "Outlander" lag beim Sender letzt nur noch bei etwas mehr als fünf Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Die erste Staffel von "Big Little Lies" lief 2018 noch in der Primetime von Vox, damals waren im Schnitt aber nur sehr schlechte 3,5 Prozent drin. Die Voraussetzungen für die neuen Folgen könnten also besser sein.

