Fiction-Firma MadeFor wandert unters Banijay-Dach

Weil Banijay die Endemol-Shine-Gruppe übernommen hat, gehörte auch deren Fiction-Tochter MadeFor zum Konzern. Nun wandert das noch recht junge Unternehmen direkt unter das Dach der Banijay. Und auch das Management-Team von Banijay Germany ist nun vollständig.



10.07.2020 - 11:11 Uhr von Timo Niemeier 10.07.2020 - 11:11 Uhr

Erst wenige Monate ist die Produktionsfirma MadeFor alt. Gegründet wurde das Unternehmen als 100-prozentige Tochterfirma von Endemol Shine Germany, nachdem Quirin Berg und Max Wiedemann mit ihrer TV-Produktionsfirma von Endemol Shine zu Leonine gewechselt waren. Nun wechselt MadeFor direkt unter das Dach der Banijay-Gruppe, durch die Übernahme von Endemol Shine gehörte man seit kurzer Zeit aber ohnehin zum Konzern. Die direkte Anbindung an Banijay soll nun noch einmal den Stellenwert der Fiction-Schmiede unterstreichen.

Geführt wird die MadeFor wie gehabt von Nanni Erben und Gunnar Juncken, mit an Bord als Showrunner ist der Autor Ralf Husmann ("Stromberg", "Frau Jordan stellt gleich"). MadeFor produziert neben den "Tatort"-Reihen Weimar und Dresden auch die ZDF-Reihe "Marie fängt Feuer" sowie einige weitere Einzelstücke, Event-Filme und internationale Koproduktionen. Auch die zweite Staffel der Joyn-Serie "Frau Jordan stellt gleich" wird von der Produktionsfirma verantwortet.

Marcus Wolter, CEO und Co-Gesellschafter Banijay Deutschland Gruppe, sagt: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem Team aus erstklassigen Produzenten und Machern. Alle unsere Executives und Partner haben die Chance ihre Unternehmen unabhängig und mit ihrer eigenen Handschrift im Verbund der Banijay-Gruppe zu führen. Wir setzen ausdrücklich auf die eigenständige Positionierung und Unternehmenskultur unserer Töchter. Herzlich willkommen Nanni Erben und Gunnar Juncken die im Fiction-Bereich auf all unsere Unterstützung bauen können. Wir haben den Banijay-Zug für ein paar Stunden im Bahnhof angehalten um uns zu organisieren - ab sofort geht es gemeinsam und mit voller Kraft nach vorn."





Auch das Banijay Germany Management-Team ist inzwischen komplett: Neben dem Board bestehend aus COO Knut Kremling und CFO Michael Laegel unter der Führung von CEO Marcus Wolter, werden Natali Schäfer-Buric (Human Resources), Simone Lenzen (Communications), Heike Lutzer (Marketing & Corporate Design), Sebastian Menge (IT) und Michael Gaul (Legal) das Management-Team ergänzen. Gaul ist der jüngste Neuzugang, er war zuvor Head of Legal bei Endemol Shine Germany und wird nun neuer Head of Legal der Banijay Germany.

