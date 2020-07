Herbst statt Sommer: Wendlers TV-Hochzeit muss warten

© TVNow / Stefan Gregorowius

12.07.2020 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 12.07.2020 - 09:18 Uhr

Eigentlich wollten sich Schlagersänger Michael Wendler und Laura Müller im Sommer aufmerksamkeitsstark das Ja-Wort bei RTL geben. Dafür ebnen Vox und TVNow derzeit bereits den Weg mit einer eigenen Hochzeits-Dokusoap. Doch nun muss die Heirat erst einmal warten: "Die Hochzeit von Michael Wendler und Laura wird voraussichtlich - soweit es die Situation um das Corona-Viruszulässt - im Herbst stattfinden und live von RTL übertragen werden", erklärte eine RTL-Sprecherin gegenüber "Focus Online". "Weitere Details stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest."





Grund für die Verschiebung seien die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Auch ob die TV-Trauung weiterhin in Las Vegas oder aber an einem anderen Ort stattfinden soll, sei derzeit noch offen, heißt es weiter. Ursprünglich war der 2. August als Termin für die Wendler-Hochzeit angepeilt worden, doch zuletzt hatte es bereits Spekulationen um eine mögliche Verschiebung gegeben.

Schon bei der Ankündigung des Vorhabens im April hatte hinter dem Projekt ein großes Fragezeichen gestanden. Schon damals galt ein Einreisestopp für die USA - und und einen Plan B hatten der Wendler und seine Laura zumindest damals nicht. Bleibt abzuwarten, wie groß das Interesse an der Hochzeit überhaupt noch sein wird, so sie denn im Herbst tatsächlich steigen wird. Zuletzt verzeichnete Vox mit der Dokusoap "Laura & Der Wendler - Jetzt wird geheiratet" jedenfalls nur ziemlich überschaubare Quoten. Am vorigen Montag lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei nur 5,3 Prozent.

