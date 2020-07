Sky lädt mit Pop-Up-Channel nach "Bella Italia" ein

© Sky

Auch wenn in diesem Jahr weniger gereist werden muss, heißt das nicht, dass sie auf ihren Urlaubstrip verzichten müssen. Sky veröffentlicht noch in diesem Monat seinen Pop-Up-Channel "Bella Italia".



13.07.2020 - 13:18 Uhr von Kevin Hennings 13.07.2020 - 13:18 Uhr

Damit die Sehnsucht nach Sonne und Meer immerhin ein bisschen gedeckt werden kann, wird Sky vom 20. bis zum 31. Juli den Pop-Up-Channel "Bella Italia" veröffentlichen. Romance TV, Heimatkanal und Goldstar TV wird dann an die sommerlichsten Schauplätze Italiens entführen. Obendrauf werden thematisch passende Liebesfilme und Komödien zu sehen sein, in denen unter anderem Heinz Erhardt oder Vico Torriani mitspielen. Italo-Pop von Eros Ramazotti steht ebenfalls auf dem Plan.

"In diesem in vielerlei Hinsicht ganz besonderen Jahr, in dem unter anderem den Pfingsturlaubern der Weg nach Italien ja noch versperrt war, sind wir froh, den Sky-Zuschauern über den Pop-Up-Channel "Bella Italia" ein Stück italienische Lebensfreude ins Wohnzimmer bringen zu können", so Tim Werner, Vorstandsvorsitzender Mainstream Media AG.

