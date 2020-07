Finale "Kriminalist"-Staffel startet Ende August

© ZDF/Oliver Feist

Nach 14 Jahren wird die ZDF-Serie "Der Kriminalist" in diesem Jahr enden, nun hat das ZDF den Starttermin für die finale Staffel angekündigt. Ende August geht’s los, dann meldet sich auch "SOKO Leipzig" mit neuen Folgen zurück.



13.07.2020 - 18:55 Uhr von Timo Niemeier 13.07.2020 - 18:55 Uhr

Dass die ZDF-Serie "Der Kriminalist" enden wird, ist schon seit mehr als einem Jahr bekannt. Man wolle aufhören, wenn es am schönsten ist, erklärte Hauptdarsteller Christian Berkel, der den Viktimologen Bruno Schumann seit Folge eins spielt, damals. Nun ist auch bekannt, wann die letzten Folgen zu sehen sein werden. Die finale Staffel startet am Freitag, den 28. August. Sechs Folgen werden dann immer wöchentlich zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen sein.

Die Entscheidung, die Serie einzustellen, kam 2019 recht überraschend. Die Serie kam zuletzt noch im Schnitt auf regelmäßig rund viereinhalb Millionen Zuschauer und war damit ein guter Quotenbringer für das ZDF, der Marktanteil lag bei mehr als 15 Prozent. Das ZDF hat in der Vergangenheit aber auch einige andere Serien eingestellt, die recht erfolgreich waren. Die Begründung lautet meist, man müsse Platz für neues schaffen. Und tatsächlich laufen ja viele Reihen, besonders die aus dem Krimi-Genre, sehr gut und eigentlich gäbe es hier keinen Handlungsbedarf. Den Fans von "Der Kriminalist" wird das nichts helfen, sie verlieren damit bald nach 14 Jahren ihre Serie. Zum Auftakt der neuen Staffel geht es um den Reproduktionsmediziner Dr. Robert Marlov, der in einem Taucheranzug bekleidet in einem Schrank erstickt ist. Schnell wird klar: Der erfolgreiche Arzt hatte massive Angststörungen. Die Ermittlungen führen Schumann in das Kinderheim, in dem Marlov aufwuchs, und zu dessen Heimleiter Günther Ellis, zu dem er zeitlebens eine starke Bindung hatte. Hier erfahren die Ermittler das dunkle Geheimnis des Arztes, das dessen gesamtes Leben überschattete.

Ebenfalls am 28. August meldet sich auch "SOKO Leipzig" mit neuen Folgen zurück. Die Serie ist wie gehabt immer freitags ab 21:15 Uhr zu sehen. Die neue Staffel umfasst 15 Episoden, zuletzt erreichte "SOKO Leipzig" rund viereinhalb Millionen Zuschauer im Schnitt und 15,6 Prozent Marktanteil. Während "SOKO Leipzig" von UFA Fiction produziert wird, kommt "Der Kriminalist" von Monaco Film.

