Jochen Bendel moderiert tierische Sat.1-Abspeckshow

Sat.1 setzt bald Hunde und ihre Besitzer auf Diät, in der neuen Abspeckshow "Mein Hund, die Kilos und ich" sollen sowohl Vierbeiner als auch Herrchen bzw. Frauchen endlich abnehmen. Moderiert wird das Ganze von Jochen Bendel, im August geht’s los.



14.07.2020 - 12:05 Uhr von Timo Niemeier 14.07.2020 - 12:05 Uhr

Mitte August startet Sat.1 die neue Reality-Doku "Mein Hund, die Kilos und ich", die man bereits im Juni für die kommende TV-Saison angekündigt hatte. Ab dem 16. August ist die neue Sendung immer am Sonntagvorabend ab 17:50 Uhr zu sehen. Die vierteilige Abspeckshow ersetzt damit die Wiederholungen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich", die bis dahin noch auf diesem Sendeplatz gezeigt werden.

In "Mein Hund, die Kilos und ich" wollen fünf Personen abnehmen. Der vermeintliche Clou: Sie machen das gemeinsam mit ihren Vierbeinern, die ebenfalls etwas zu viel Gewicht auf die Waage bringen. Moderiert wird das neue Format von Jochen Bendel, der in der Vergangenheit schon einige Tier-Formate präsentiert hat, etwa "Haustier sucht Herz" oder auch "Wunder auf 4 Pfoten". "Ich weiß aus eigener Erfahrung: Einem bettelnden, treuen Hundeblick zu widerstehen, ist fast unmöglich. Wer seinen ‚besten Freund‘ aber ständig vom Tisch füttert oder Leckerchen im Überfluss anbietet, schlittert schnell in einen Teufelskreis. Das macht Hunde krank und unglücklich – das ist vielen nicht bewusst", sagt Jochen Bendel. Neben ihm werden auch Hundeerziehungsberater Holger Schüler und Fitnesstrainerin Marion Luck in der Sendung zu sehen sein und gegen die Kilos der Kandidaten kämpfen.

In jeder Folge müssen die Teams auf die Waage - dann wird gemessen, wie viel sie gemeinsam abgenommen haben. Das Gewinner-Duo erhält am Ende den "goldenen Knochen", eine Reise in ein Hunde-Wellness-Hotel sowie 5.000 Euro. Produziert wird "Mein Hund, die Kilos und ich" von RedSeven Entertainment, die Produktionsfirma zeichnet auch für "The Biggest Loser" verantwortlich.

