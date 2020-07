Vox-"Löwen" gehen "The Masked Singer" aus dem Weg

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Das erste Duell gegen "Die Höhle der Löwen" entschied "The Masked Singer" klar für sich. Weil ProSieben schon im Herbst eine weitere Staffel seines Hits an den Start bringen möchte, weicht Vox nun aus und gibt den "Löwen" einen neuen Sendeplatz.



15.07.2020 - 23:12 Uhr von Alexander Krei 15.07.2020 - 23:12 Uhr

Es war ein ungewöhnliches Duell, das vor wenigen Monaten über die Bühne ging: Weil ProSieben mit der zweiten Staffel von "The Masked Singer" auf den Dienstag wechselte, trat die Show gegen den Vox-Hit "Die Höhle der Löwen" an, den der Kölner Sender in diesem Jahr ersmals zusätzlich im Frühjahr ausstrahlte. "Niemand hat irgendwen angegriffen", ließ ProSieben-Chef Daniel Rosemann im DWDL.de-Interview ausrichten. Und Vox-Chef Sascha Schwingel konterte, dass der Dienstag der "Löwen-Tag" sei.

Am Ende war die Sache eindeutig: Während "The Masked Singer" mit mehr als vier Millionen Zuschauern und fast 28 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe seine Stärke auch abseits des Sommerprogramms unter Beweis stellte, litt die Gründershow unter der ungewöhnlichen Konkurrenz und verlor gegenüber der Herbst-Staffel fast sechs Marktanteils-Prozentpunkte. Weil ProSieben seine Musikshow schon im Herbst erneut auf Sendung schicken möchte, sieht man sich in Köln nun gewarnt - und geht den maskierten Sängern aus dem Weg.

Am Mitttwochabend bestätigte Vox, dass "Die Höhle der Löwen" einen neuen Sendeplatz erhalten wird. Demnach sollen die neuen Folgen fortan am Montagabend ausgestrahlt werden, womit die Vox-Show nun gegen "Wer wird Millionär?" antreten wird. Los geht es am 31. August. Nach DWDL.de-Informationen hatte der Kölner Sender bereits im Vorfeld der Frühjahrsstaffel mit dem Gedanken gespielt, seine "Löwen" auf einen anderen Tag zu legen. Doch für den Mut, in Konkurrenz zu "The Masked Singer" zu treten, wurde Vox letztlich nicht belohnt.

"Wir haben das große Glück, dass wir in diesem Jahr trotz Corona noch mehr Folgen unserer Erfolgsshow produzieren konnten", heißt es von Seiten des Senders. "Um diese erhöhte Episodenzahl im Herbst und Frühjahr erfolgreich im Programm etablieren zu können, wird jetzt der Montag unser Dealtag." Bei Vox Up ist die aktuelle Folge zudem noch einmal freitags um 20:15 Uhr zu sehen, ntv wiederholt die Show sonntags um 10:30 Uhr.

Spannend ist die neue Staffel der "Höhle der Löwen" indes auch mit Blick auf die Besetzung, schließlich hält mit Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ein neuer Investor Einzug in den "Löwen"-Kreis (DWDL.de berichtete). Seit dem Ende seiner Motorsport-Karriere hat Rosberg bereits mit zahlreichen unternehmerischen Investements in den Bereichen Mobilität, Food und Mode Schlagzeilen gemacht. Nun bleibt abzuwarten, ob er auch der Vox-Show frischen Wind einhauchen kann.

Teilen