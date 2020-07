Kabel Eins Doku zeigt "Unerklärliches mit William Shatner"

© History

Die US-Doku-Reihe "The UnXplained with William Shatner" feiert bald ihre deutsche Free-TV-Premiere. Nach der Erstausstrahlung beim Bezahlsender History läuft die Sendung ab Anfang August auch bei Kabel Eins Doku.



16.07.2020 - 16:28 Uhr von Timo Niemeier 16.07.2020 - 16:28 Uhr

Nach der deutschen Premiere bei History findet die Doku-Reihe "The UnXplained with William Shatner" bald auch ihren Weg ins Free-TV. Kabel Eins Doku nimmt sich dem Format an und zeigt die erste, achtteilige Staffel ab dem 4. August immer dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. In den USA ist bereits eine zweite Staffel angelaufen, hier steckt History noch mitten in der Ausstrahlung.

Kabel Eins Doku hat den Titel zudem eingedeutscht und zeigt die Doku-Reihe als "Das Unerklärliche mit William Shatner". In dem Format stehen dem mittlerweile 89-jährigen Schauspieler Wissenschaftler, Historiker und Ingenieure zur Seite, die vor allem die Faktenlage und die Frage berücksichtigen, wie vermeintlich Unerklärliches geschehen konnte. Es geht um UFO-Sichtungen, Menschen, die plötzlich verschwinden und Seelen, von denen das Böse angeblich Besitzt ergriffen hat.

Teilen