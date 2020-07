Mediengruppe Thüringen wird zu Funke Medien Thüringen

© Funke Medien Thüringen

30 Jahre nach dem Einstieg in Thüringen durch Funke ändert die heutige Mediengruppe Thüringen ihren Namen. Künftig soll im Namen des Unternehmens das "Funke" sichtbar werden, der Standort Thüringen rückt damit näher an die Muttergesellschaft.



17.07.2020 - 15:49 Uhr von Timo Niemeier 17.07.2020 - 15:49 Uhr

Die Mediengruppe Thüringen heißt künftig Funke Medien Thüringen, das hat der Verlag nun angekündigt. Auch andere Tochtergesellschaften in Thüringen sollen künftig Funke im Namen tragen. Die Umbenennung sei Teil einer "neuen, einheitlichen Markenarchitektur, die das Medienhaus derzeit im Rahmen eines harmonischen Außenauftritts" an all seinen Regionalstandorten bundesweit umsetzt. Bereits 1990 übernahm Funke, damals noch als WAZ, drei Thüringer Zeitungen und gründete die Zeitungsgruppe Thüringen.

Nun rückt die Mediengruppe Thüringen also näher an die Muttergesellschaft heran. Die Zeitungstitel "Thüringer Allgemeine", "Ostthüringer Zeitung", "Thüringische Landeszeitung" und das Anzeigenblatt "Allgemeiner Anzeiger" bleiben wie gewohnt unter dem bisherigen Namen und mit den bisherigen Markenauftritten erhalten. Neben einer einheitlichen Markenführung soll die Arbeit der Journalisten der Funke Medien Thüringen "offensichtlicher als bislang als Qualitätsprodukt aus dem Hause Funke erkannt" werden - so beschreibt es Funke zumindest selbst. Michael Tallai, Geschäftsführer der bisherigen Mediengruppe Thüringen und künftigen Funke Medien Thüringen, sagt: "Wir stärken unsere Medien, weil die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in Erfurt, Weimar, Gera oder Jena von unseren Journalistinnen und Journalisten zwischen Nordhausen und Greiz, zwischen Gotha, Schmölln und Eichsfeld unmittelbar mit Funke verbunden ist und auch auf die Arbeit der Schwesternzeitungen in Braunschweig, Berlin, Hamburg und NRW abfärbt. Die Funke Mediengruppe bekennt sich damit deutlich zum Standort Thüringen und zum Qualitätsjournalismus aus Thüringen von Funke."

