Prime Video integriert Live-Streams von ARD und ZDF

Amazon baut sein Live-TV-Angebot aus und bietet künftig auch die - auch über viele andere Quellen kostenfrei verfügbaren - Live-Streams der Programme von ARD und ZDF direkt bei Prime Video an.



18.07.2020 - 11:22 Uhr von Uwe Mantel 18.07.2020 - 11:22 Uhr

Amazon schickt sich an, seinen Streaming-Angebot Prime Video umfassender auszugestalten und bietet künftig ohne weitere Kosten auch Zugriff auf die Livestreams der linearen öffentlich-rechtlichen Sender im eigenen Angebot. So sind nach einer Aktivierung Das Erste, das ZDF, Kika, Arte und 3sat, ZDFneo, ZDFinfo, Phoenix, One, Tagesschau24 sowie alle dritten Programme direkt in Prime Video verfügbar, auch ein Channel-Guide wird angeboten.

Die Sender stehen größtenteils in HD-Auflösung bereit, lediglich die zahlreichen WDR-Lokalsender gibt's nur in SD-Auflösung. Gestartet ist das Angebot am Anfang der Woche, es lässt sich sowohl im Webbrowser, als auch über die Apps für Smartphones und Tablets, Smart-TVs und Apple TV sowie auf dem Fire TV und Fire TV-Stick nutzen.

