Krebs-Vorsorge: Promis ziehen sich in Vox-Shows aus

Um Aufmerksamkeit auf das Thema Krebs-Vorsorge zu lenken, plant Vox derzeit zwei Primetime-Shows, die von Guido Maria Kretschmer moderiert werden. Promis sollen sich darin ausziehen, auch zwei "Let’s Dance"-Gesichter sind mit dabei.



19.07.2020 - 09:58 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2020 - 09:58 Uhr

Vox hat eine neue Show angekündigt, die einen ernsten Hintergrund hat. In "Jetzt ist Showtime - Stars gegen Krebs" setzen 16 Promis, acht Frauen und acht Männer, ein Zeichen gegen Krebs. Sie lassen in zwei "stilvoll inszenierten Shows", so beschreibt es der Sender, die Hüllen fallen. Moderiert werden die beiden Shows von Guido Maria Kretschmer. Zuerst berichtete die "Bild" über die neue Show, inzwischen hat Vox das Projekt bestätigt.

Welche Promis sich für die Sendung ausziehen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Unterstützung erhalten sie aber von Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Die beiden "Let’s Dance"-Juroren sollen die Promis auf ihren Auftritt vorbereiten, Mabuse die Frauen und Llambi die Männer. Die Botschaft der gesamten Show: Wer zur Vorsorge geht und sich dort auszieht, kann sein Leben retten.

"Jetzt ist Showtime - Stars gegen Krebs" basiert auf dem internationalen Format "Who Bares Wins", das schon in verschiedenen Ländern zu sehen ist. Die deutsche Version wird von Seapoint produziert. Aufgezeichnet werden sollen die beiden Shows Ende des Jahres, eine Ausstrahlung ist für Januar 2021 geplant.





Die Krebsvorsorge-Show ist übrigens nicht das einzige neue Format, in dem Guido Maria Kretschmer demnächst bei Vox zu sehen sein wird. Der Sender hat auch schon vor einigen Monaten die neue Sendung "Guidos Deko Queen" angekündigt (DWDL.de berichtete). In der neuen TV-Saison soll es das Format zu sehen geben. Ähnlich wie bei "Shopping Queen" treten Kandidaten (hier aber nur zwei) gegeneinander an, um ein bestimmtes Thema möglichst perfekt umzusetzen. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.

