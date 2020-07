Stefan Raab produziert Late-Night-Show für TVNow

© MySpass

Überraschung aus Köln-Deutz: Für den Streamingdienst TVNow wird Stefan Raab mit seiner Firma Raab TV noch in diesem Jahr eine neue Late-Night-Show produzieren - nicht jedoch moderieren, wie die Mediengruppe am Montagmittag ankündigt.



Am Vormittag hatte die Mediengruppe RTL Deutschland den Media-Agenturen, Werbekunden und der Fachpresse bereits einen Ausblick auf das Programm der kommenden Saison gegeben. Doch ein Highlight hob man sich auf: Henning Tewes, Co-Chef des Streamingdienstes TVNow, sollte um 13 Uhr in "Punkt 13" noch einen Nachschlag servieren.

Und der hat es branchentechnisch in sich: Stefan Raab produziert erstmals für RTL. Noch in diesem Jahr soll eine neue Late-Night-Show Premiere feiern beim Streamingdienst TVNow. "Seit 20 Jahren meckere ich über das Programm der anderen. Jetzt habe ich festgestellt: meckern nützt nichts, ich muss persönlich helfen. Und da bin ich bei TVNow genau richtig", sagte Stefan Raab der sich einst zu "TV Total"-Zeiten noch sicher war, dass man bei RTL für das gebotene Programm irgendwann mal in der Hölle schmoren werde.



Henning Tewes' launiges Announcement für Werbekunden

Henning Tewes: "Stefan Raab hat in seiner langjährigen Karriere als Pionier und kreativer Kopf die gesamte deutsche Showlandschaft maßgeblich mitgestaltet. Deshalb bieten wir ihm nur zu gerne den Spielplatz, auf dem er sich richtig austoben kann. Auch wenn er bereits angedroht hat, wirklich all das umzusetzen, was ihm an Ideen in den Kopf kommt. Denn genau das wünschen wir uns von ihm bei TVNow." Von "dem Inhalte-Kracher in Medien-Deutschland", spricht Henning Tewes in einem Video für die Werbekunden. Und fügt noch hinzu: "Aber keine Angst, wir konnten ihn überzeugen, die Show nicht selbst zu moderieren, denn dafür ist er schlicht zu alt."

Wer die neue Show jedoch stattdessen moderieren wird und jegliche weiteren Details zur neuen Late Night bleibt die Mediengruppe RTL Deutschland vorläufig noch schuldig. Dass Stefan Raab nach all seinen giftigen Pfeilen der vergangenen Jahre in Richtung RTL jetzt mit seiner Firma für den RTL-Streamingdienst TVNow produzieren wird, ist aus Branchensicht aber auf jeden Fall spannend.

