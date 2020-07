Das planen Nitro, RTLplus, VoxUp und Super RTL 2020/21

© MG RTL D

RTLplus kündigt ein Gesundheitsmagazin mit Katja Burkard an und lässt Verona Pooth und Evelyn Burdecki auf die 90er zurückblicken. Bei Nitro gibt's unterdessen Frauen auf großen Maschinen, VoxUp bittet zum Camper-Wettbewerb.



20.07.2020 - 12:06 Uhr von Uwe Mantel 20.07.2020 - 12:06 Uhr

RTLplus setzt für die neue Saison in Sachen Eigenproduktion auf zahlreiche bekannte Gesichter. So werden Verona Pooth und Evelyn Burdecki gemeinsam in der mehrteiligen Reihe "Weißt du noch? Die 90er" auf ebendieses Jahrzehnt zurückblicken, von Tamagotchi bis Techno. Nicht zuverwechseln ist die Sendung mit der fast gleichnamigen Reihe "Weißt du noch...?", in der unter anderem weltbekannte deutsche Musiker und deren unvergessliche Hits porträtiert werden. Ansonsten bleibt man im musikalischen Bereich ganz auf Schlager eingestellt und setzt die Reihe "Ich find Schlager toll" mit Beatrice Egli und Eloy de Jong fort.

Eine neue Programmfarbe holt man mit dem Format "Wie geht es Dir?" ins Programm. In dem Gesundheitsformat wird die aus "Punkt 12" bestens bekannte Katja Burkard mit Gästen und Experten über Krankheitsgeschichten sprechen, soll praxistaugliche Tipps geben und darüber hinaus Gesundheitsmythen und Hausmittel auf den Prüfstand stellen. In die zweite Staffel gehen wird zudem die True Crime-Reihe "Anwälte der Toten - Verbrechen, die Deutschland bewegten" mit Rechtsmediziner Claas T. Buschmann. Und natürlich wird's auch die erfolgreichste Eigenproduktion des Senders 2021 wieder geben: "Die Stunde danach" im Dschungelcamp-Schlepptau.

Nitro: Motor, Wissen, Twilight Zone

Nitro legt unterdessen für seinen "Motorblock" am Sonntagnachmittag die neue Eigenproduktion "Gut gebaut - Mörtel, Mädchen & Maschinen" nach, die dem Trend folgt, Frauen in vermeintlichen Männerberufen zu zeigen. Zu sehen sein werden in dem Fall Frauen, die auf "gigantischen Maschinen schuften", wie es in der Ankündigung heißt - etwa Radlader oder Muldenkipper. Die Formate "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof" sowie "Die Tuning-Profis" werden fortgesetzt.

Für den "Wissensblock" am Samstag gibt's unterdessen auch zwei Neuzugänge. So sollen die schon im letzten Jahr angekündigten "Nitronauten" nun endlich auf Sendung gehen. In der Wissenschaftsshow geht ein Team aus Rennfarherin Lina van de Mars, Stuntman Vu und dem als "Superhirn" angekündigten Hussi mit Experimenten Fragen nach wie "Kann eine Taschenuhr eine Pistolenkugel aufhalten?" oder "Lässt sich eine verstopfte Toilette mit einem Böller reinigen?" Zudem startet man ein wöchentliches Wissensmagazin namens "Quantum - So tickt die Welt". Zusammen mit Spiegel TV will man sowohl Fragen des Alltags klären als auch hochkomplexe Sachverhalte leicht verständlich aufbereiten.

In Sachen Fiction kündigt man vorerst die Ausstrahlung einer neuen Serie an. So wird "The Twilight Zone", das Remake einer der populärsten Serien der späten 50er Jahre, seine Free-TV-Premiere bei Nitro feiern. In jeder Folge behandelt sie eine abgeschlossene Story, die aktuelle gesellschaftliche Themen mit einer Mischung aus Sci-Fi- und Horror-Elementen aufgreift. Zudem bleibt Nitro natürlich dem Sport verbunden, wird Spiele der Europa League zeigen, das ADAC Total 24h Rennen und eine letzte Saison auch noch "100% Bundesliga" am späten Montagabend.

VoxUp: Agatha Christie und Camper

VoxUp, der neueste Ableger der Gruppe, wird in der kommenden Saison die zehnteilige Miniserie "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" mit Patrick Dempsey ins Free-TV bringen. Es geht darin um einen Nachwuchsautor, der bei seinem Mentor Hilfe für seine Schreibblockade sucht. Als jedoch in dessen Garten eine Mädchenleiche entdeckt wird, macht sich der junge Autor auf die Suche nach Antworten, um seinen Mentor zu entlasten. Doch schnell wird klar, dass dieser eine viel engere Verbindung zu dem Mädchen hatte, als es zuerst schien. Zudem wird es bei VoxUp mehrere Agatha-Christie-Neuverfilmungen ebenfalls als Free-TV-Serie zu sehen geben.

In Sachen Eigenproduktion wird es neben der Fortsetzung der von Tim Mälzers Produktionsfirma produzierten Kochsendung "Essen & Trinken - Für jeden Tag" noch eine neue Dokusoap namens "Hilfe, die Camper kommen" zu sehen geben. Darin werden sechs Paare auf ihrer ersten Camping-Reise durch Europa mit der Kamera begleitet. Verbunden wird das ganze auch mit einem Spielelement, denn es gibt bestimmte Herausforderungen zu bewältigen. In jeder Folge wird jeweils das beste Camper-Paar gewählt - und wer dabei zweimal den letzten Platz belegt, muss die Gruppe verlassen und verliert damit die Chance auf einen nicht näher benannten "attraktiven Preis".

Super RTL: Ninja Warrior Kids und neue "Power Rangers"

Eines der große Highlights von Super RTL bzw. Toggo wird in der neuen Saison bekanntlich der Kids-Ableger von "Ninja Warrior Germany" sein, der derzeit vorab schon bei TVNow zu sehen ist. Zudem setzt man auch den "Super Toy Club" mit Florian Ambrosius fort. Ab Herbst gibt's hier neue Folgen. Außerdem neu im Kinderprogramm: "Power Rangers: Beast Morphers", die neueste Staffel des Kultklassikers. Dazu kommt die Adventure-Comedy "George - Ritter wider Willen". Ein ordnungsliebender Teenager fällt darin in eine Höhle, wo er auf Kriegerprinzessin Greta und Hofmagier Baldrick trifft und durch einen "Heldenzauber" an das Schicksal der Prinzessin gebunden wird, die er fortan aus so mancher mittelalterlich-märchenhaften Bredouille befreien muss. Und mit "100% Wolf" gibt's zudem noch eine neue Animationsserie aus Deutschland zu sehen. Freddy Lupin möchte darin Schüler eine geheimen Schule für Werwölfe werden und muss dazu beweisen, dass er das Herz eines echten Wolfs in sich trägt. Kleines Problem: Er ist ein rosa Pudel.

