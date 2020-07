Das ZDF lässt wieder Publikum in den "Fernsehgarten"

© ZDF/Marcus Höhn

Corona-bedingt konnten sich die auftretenden Sänger im ZDF-Fernsehgarten bislang nur gegenseitig applaudieren. Das soll sich im August wieder ändern: Dann kehrt das Publikum auf den Lerchenberg zurück - zumindest ein bisschen.



20.07.2020 - 17:39 Uhr von Uwe Mantel 20.07.2020 - 17:39 Uhr

Der "ZDF-Fernsehgarten" kehrte im Mai zwar wie geplant aus der Winterpause auf den Bildschirm zurück - doch so richtig Stimmung will am Sonntagmittag derzeit nicht aufkommen, fehlt der Sendung doch das Publikum vor Ort. Doch nachdem nun nach und nach selbst in Studioshows wieder Publikum zugelassen wird, geht nun das ZDF auch bei dem unter freiem Himmel stattfindenden "Fernsehgarten" einen Schritt in diese Richtung: Ab dem 9. August wird man wieder Publikum auf dem "Fernsehgarten"-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßen.

Das ist ein Schritt in Richtung Normalität, aber eben nur ein Schritt - denn wie üblich wird man längst nicht so viele Zuschauer zulassen wie sonst. Genaue Angaben macht das ZDF nicht, die Rede ist aber von einer "sehr geringen Anzahl an Gästen", die "unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen" teilnehmen dürfen. Unter anderem bedeutet das: Abstand halten, Adressdaten hinterlegen, Maskenpflicht. Wer seinen Sitzplatz erreicht hat, darf die Maske dann aber ablegen. Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich ab dem 27. Juli für die entsprechenden Tickets beim ZDF bewerben.

Teilen