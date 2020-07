Joyn verliert Geschäftsführer Alexandar Vassilev

© Joyn

Alexandar Vassilev hat den Umbau von 7TV zu Joyn intensiv begleitet, nun verlässt er das Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery. Die beiden Unternehmen haben für die Geschäftsführung ihres Streamingdienstes aber schon Ersatz gefunden.



21.07.2020 - 10:56 Uhr von Timo Niemeier 21.07.2020 - 10:56 Uhr

Personeller Umbau bei Joyn: Geschäftsführer und CEO Alexandar Vassilev verlässt das Unternehmen, das hat der Streamingdienst jetzt bekanntgegeben. Vassilev geht offenbar auf eigenen Wunsch, zum 31. August scheidet er aus der Führung der Streamingplattform aus. Er hatte Joyn zuletzt gemeinsam mit Katja Hofem (CCMO) und Jochen Cassel (CFO) geleitet. ProSiebenSat.1 und Discovery haben aber schon Ersatz gefunden: Neben den beiden noch verbleibenden Co-Geschäftsführern beruft man auch COO Tassilo Raesig in die Geschäftsführung. Er verantwortet künftig die Bereiche Product, Tech und Operations.

Alexandar Vassilev bezeichnet die letzten rund drei Jahre als "bemerkenswerte Reise". Der scheidende Geschäftsführer: "Wir haben Joyn von 2 auf über 260 leidenschaftliche Mitarbeiter ausgebaut, ein tolles Produkt in Rekordzeit entwickelt, eine starke Marke im Markt etabliert und in nur einem Jahr in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld über 7 Millionen aktive Nutzer erreicht. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team und danke den Mitarbeitern für ihre Hingabe, ihren Ehrgeiz und ihre fantastische Arbeit." Vor seiner Zeit bei Joyn arbeitete Vassilev zehn Jahre lang in den USA für Google. Wohin es ihn künftig zieht, ist noch unklar.

Wolfgang Link, ProSiebenSat.1-Vorstand und CEO SevenOne Entertainment sagt zum Abgang Vassilevs: "Joyn hat sich innerhalb eines Jahres zu einer der führenden Streamingplattformen in Deutschland entwickelt. Dazu haben alle Geschäftsführer maßgeblich beigetragen. Wir danken Alexandar herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Unter dem neuen, dreiköpfigen Führungsteam wird Joyn weiter Maßstäbe im deutschen Streamingmarkt setzen."





Und auch Kasia Kieli, President & Managing Director Discovery EMEA, dankt Vassilev für seine geleistete Arbeit. Sie sagt: "Bei Discovery setzen wir auf die Stärke von Aggregation - Joyn ist ein Top-Beispiel für unsere Strategie, den Zuschauern jeder Zeit, überall und auf jedem Gerät die besten lokalen Inhalte zur Verfügung zu stellen. Mit unserer Investition in starke Inhalte und einem Spitzenteam werden wir die Erfolgsgeschichte von Joyn fortsetzen."

