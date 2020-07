Sky richtet den DC Superhelden einen eigenen Sender ein

© Sky

Im August werden für zehn Tage allerhand Superhelden ihr Unwesen bei Sky treiben. Im Programm des Pop-up-Senders "Sky Cinema DC Helden" werden anlässlich der TV-Premiere von "Birds of Prey" insgesamt 15 weitere Heldenfilme zu sehen sein.



21.07.2020 - 11:59 Uhr von Kevin Hennings 21.07.2020 - 11:59 Uhr

Von Freitag, dem 14. August bis Sonntag, dem 23. August wird Sky das zu Hause der DC Helden sein. Insgesamt 15 DC Comic-Verfilmungen werden rund um die Uhr auf einem Pop-up-Sender zu sehen sein, um die TV-Premiere von "Harley Quinn: Birds of Prey" zu zelebrieren. Der Blockbuster wird direkt am 14. August zu sehen sein. Die Filme sind auch mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.

In "Birds of Prey" muss sich Margot Robbie als schlagkräftige Powerfrau mit Ewan McGregor rumschlagen, der den Gangster Roman mimt. Ihr Ziel ist es, die junge Cassandra Cain vor seinen bösen Machenschaften zu beschützen. Ebenfalls im Programm von "Sky Cinema DC Helden" zu sehen ist der erste Auftritt von Harley Quinn in "Suicide Squad".

Auch "Aquaman" mit Jason Momoa, "Man of Steel" mit Henry Cavill, "Batman vs. Superman" mit Ben Affleck und "Joker" sind Teil des Portfolios. Hier spielt Joaquin Phoenix den labilen Psycho-Clown, der zum gewalttätigen Gegenspieler von Batman wird. Obendrauf kommen Tim Burtons knallbunte DC Abenteuer "Batman" und "Batmans Rückkehr" mit Michael Keaton als Titelheld und Val Kilmer in Joel Schumachers "Batman Forever" gehören ebenso zum Aufgebot von Sky Cinema DC Helden wie auch Christopher Nolans epochale "The Dark Knight"-Trilogie mit Christian Bale. Auf die ersten beiden "Superman"-Hits mit Christopher Reeve dürfen sich Nostalgiker freuen.

"Wir vereinen 15 großartige DC Verfilmungen aus den letzten vierzig Jahre erstmals rund um die Uhr auf einem Sender", so Michaela Tarantino, Vice President Cinema, Sky Deutschland. "Mit der exklusiven Premiere von 'Harley Quinn: Birds of Prey' und neuesten DC-Hits wie 'Joker' und 'Shazam!' bieten wir allen Filmfans auf Sky ein exklusives Highlight mit ihren DC Helden."

