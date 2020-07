Musiksender Deluxe Music bekommt Schlager-Ableger

© High View

High View hat neben Deluxe Music noch einen zweiten frei empfangbaren Free-TV-Sender an den Start gebracht, der sich auf aktuelle Schlagermusik konzentriert. Der Sender übernimmt die Frequenz des eingestellten Zee.One.



21.07.2020 - 14:36 Uhr von Uwe Mantel 21.07.2020 - 14:36 Uhr

Nachdem der von der High View-Gruppe betriebene Musiksender Deluxe Music in den vergangenen Monaten steigende Quoten verzeichnete und zuletzt bei immerhin 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag, wagt sich das Unternehmen nun an einen ebenfalls frei empfangbaren Ableger: Ab sofort ist Schlager Deluxe via Astra zu empfangen. Der Sender übernimmt dabei die Frequenz, die bis zu dessen Einstellung der Bollywood-Sender Zee.One genutzt hatte.

Zielgruppe sind natürlich die Schlagerfans, wobei man nicht alte Archivware aus den 70ern abspielen will, sondern aktuelle Schlagermusik mit einem Fokus auf die letzten fünf Jahre in den Mittelpunkt stellen wird. Im Lauf des Jahres soll das Programm weiter ausgebaut werden, neben aktuellen Schlagern sollen dann auch Deutsch-Pop, Kult- und Partyschlager zu hören sein.

"Wir freuen uns sehr, gerade in dieser herausfordernden Zeit, unser Senderportfolio bei High View weiter ausbauen können. Mit Schlager Deluxe bieten wir im Free-TV der großen Fangemeinde des Schlagers eine neue Heimat", sagt Alexander Trauttmansdorff, Geschäftsführer von High View. Astra Deutschland-Geschäftsführer Christoph Mühleib fügt hinzu: "Die Unterhaltungsbranche wird durch einen weiteren Sender, insbesondere durch einen Schlager-Kanal, noch vielfältiger und bunter. Der Start von Schlager Deluxe unterstreicht die Relevanz des linearen Fernsehens."

Die High-View-Gruppe betreibt neben Deluxe Music und Schlager Deluxe im musikalischen Bereich auch noch die Pay-TV-Sender RCK.TV, jukebox und Gute Laune TV. Außerdem hat man mit Planet, Waidwerk, Just Cooking und Xplore auch eine Reihe an Dokumentationsangebote im Portfolio.

