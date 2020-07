Lukes "Greatnightshow" meldet sich im Oktober zurück

© Sat.1/Steffen Z. Wolff

Die zweite Staffel von "Luke! Die Greatnightshow" ist bereits für den Herbst in Aussicht gestellt worden, nun ist klar: Im Oktober geht’s los. Am Konzept der Sendung haben Sat.1 und Mockridge noch etwas geschraubt.



22.07.2020 - 11:25 Uhr von Timo Niemeier 22.07.2020 - 11:25 Uhr

Mit im Schnitt 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die "Greatnightshow" von und mit Luke Mockridge im vergangenen Jahr ein schöner Erfolg für Sat.1 gewesen, wenngleich es nur die ersten beiden Ausgaben auf zweistellige Marktanteile brachten. Eine zweite Staffel war jedenfalls schnell bestellt - und nun gibt es weitere Informationen. So starten die Aufzeichnungen zur "frühesten Late-Night-Show aller Zeiten" am Mittwoch, den 14. Oktober. Tickets können bereits erworben werden. Voraussichtlich am 16. Oktober startet die Staffel dann auch im TV und ist dann wie gehabt immer freitags ab 20:15 Uhr zu sehen.

Sat.1 wollte auf Anfrage von DWDL.de den Sendetermin weder bestätigen noch dementieren und erklärte lediglich, man melde sich rechtzeitig vor dem Start mit Infos zur Show. Da aber wöchentliche Aufzeichnungen ab Mitte Oktober geplant sind, ist auch mit einer zeitnahen Ausstrahlung zu rechnen. So war es auch schon bei Staffel eins im letzten Jahr. Aus der Übersicht der Aufzeichnungstermine geht außerdem hervor, dass die Show am Freitag, den 6. November live ausgestrahlt wird. Zwei Wochen später dürfen nur Kölner ins Studio.

Sat.1 und Mockridge haben an der Show noch etwas geschraubt und so wird das Format im Herbst 2020 leicht verändert daherkommen. "Die erste Staffel hat uns schon viel Freude gemacht, aber wir haben alle zusammen überlegt, was wir in der zweiten Staffel noch besser machen können", sagte Sat.1-Chef Kaspar Pflüger vor einigen Wochen im DWDL.de-Interview. Laut Pflüger soll die "Greatnightshow" weiterhin eine "wunderbare große Wundertüte" bleiben, aber man führt beispielsweise jede Woche ein Motto ein, unter dem die Show dann stehen wird. Acht neue Ausgaben sind geplant. Produziert wird die "Greatnightshow" von Lucky Pics, der Produktionsfirma von Luke Mockridge und Brainpool.

Teilen