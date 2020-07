Bertelsmann stellt das Positive in der Corona-Krise heraus

© obs/Bertelsmann Content Alliance

Die Bertelsmann Content Alliance richtet in einer neuen Kampagne unter dem Titel "Zeit, die Dinge neu zu sehen" den Blick auf positive Aspekte der Veränderungen, die die Corona-Pandemie in unserer Gesellschaft ausgelöst hat.



22.07.2020 - 13:35 Uhr von Uwe Mantel 22.07.2020 - 13:35 Uhr

Die Corona-Pandemie hat das Leben jedes Einzelnen in den vergangenen Wochen und Monaten geprägt und verändert - und auch langfristig wird sie Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben. Dass darin auch Chancen für unser künftiges Zusammen leben liegen, wollen die Unternehmen der Content Alliance nun mit der neuen Kampagne "Zeit, die Dinge neu zu sehen" unterstreichen. Herzstück ist die zugehörige Website zeit-die-dinge-neu-zu-sehen.de, wo alle Aktivitäten der Initiative gebündelt zur Verfügung gestellt werden.

Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken der Mediengruppe RTL Deutschland sowie Chief Product Officer bei Gruner + Jahr: "Die Corona-Krise hat uns offenbart, welcher Gemeinschaftsgeist in uns allen steckt und wie wichtig dieser ist. Daran knüpfen wir jetzt an. Die Stärke der Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance liegt darin, Menschen zusammenzubringen. Mit unserer Initiative ‚Zeit, die Dinge neu zu sehen‘ feiern wir den Gemeinschaftssinn und eröffnen neue Perspektiven für unser Zusammenleben. Wir möchten den Menschen in Deutschland nah sein, uns austauschen, voneinander lernen und konkrete Hilfe anbieten. Und manchmal möchten wir auch einfach nur für eine gute Zeit sorgen."

Als Teil der Kampagne werden auf den Sendern und Plattformen der Mediengruppe RTL Sendergesichter in Testimonial-Clips über ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit der Krise sprechen und schildern, welche positiven Erfahrungen sie aus der Krise mitnehmen. mit dabei sind etwa Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Motsi Mabuse, Maik Meuser und Louis Klamroth. Auch nicht-prominente Menschen sollen zu Wort kommen, zudem sollen auch Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit bekommen, sich an verschiedenen Aktionen der Kampagne zu beteiligen.





Gruner + Jahr widmet sich in diversen Magazinen in redaktionellen Beiträgen den Themen. So beschäftigen sich "Eltern" und "Eltern Family" in der September-Ausgabe mit der Frage, was die Krise in Familien verändert, der "Stern" widmet sich in einer Titelgeschichte und Online-Beiträgen demThema. Die UFA verlegt ihre UFA Filmnächte ins Web. Vom 20. bis 22. August werden drei legendäre Stummfilme in voller Länge präsentiert und jeweils 24 Stunden lang kostenfrei abrufbar sein. Die Konzerte von 104.6 Berlins Hitradio und 105‘5 Spreeradio, die zu RTL Radio Deutschland gehören, finden zwar unter freiem Himmel, jedoch als Auto-Kino-Konzerte statt, zudem zeigen At-Home-Konzerte mit bekannten Künstlern, dass Radio die Menschen auch virtuell zusammenbringen kann.

Teilen